Политика

Соловьев оценил видео со странным поведением Зеленского на совещанииРИА Новости 04:47

Телеведущий Владимир Соловьев в инстаграме прокомментировал видео, на котором президент Украины Владимир Зеленский ведет себя необычным образом.
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Соловьев среагировал на странное поведение Зеленского

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Госсекретарь США Майк Помпео пообещал, что Соединенные Штаты введут новые санкции против Ирана, а также изолируют его.
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Последний перед закрытием сообщения рейс вылетел из Москвы в Тбилиси

Последний рейс российской авиакомпании в Тбилиси перед закрытием авиасообщения вылетел из московского аэропорта Шереметьево, сообщает ТАСС.
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В прошлом году Рита Дакота объявила о разводе с Владом Соколовским по причине неверности мужа.
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Глава украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук в интервью программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1" рассказал, как познакомился с Владимиром Путиным.
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Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала распространённое в сети видео, на котором, как сообщают СМИ, показано «странное поведение» президента Украины Владимира Зеленского во время совещания в Ужгороде.
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Согласно результатам опроса, 51% американцев одобряют экономическую политику Трампа, но рейтинги одобрения его деятельности по восьми другим пунктам значительно ниже: от 42% в налоговой сфере до 29% в вопросе глобального потепления.
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Microsoft объяснила повторный анонс Windows 1985 года

Несколько дней назад компания Microsoft спровоцировала множество обсуждений в интернете, разместив в микроблоге Twitter анонс Windows 1.0, выпущенной в 1985 году.
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Запуск спутника ОАЭ Falcon Eye 1 вновь отложили из-за непогоды

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Кузнецова сообщила о состоянии избитой в Ингушетии девочки

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что намерен восстановить разрушенный мост в Станице Луганской, расположенный у пешеходного пункта пропуска в самопровозглашённую Луганскую народную республику.
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Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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