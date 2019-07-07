Телеведущий Владимир Соловьев в инстаграме прокомментировал видео, на котором президент Украины Владимир Зеленский ведет себя необычным образом.

Соловьев оценил видео со странным поведением Зеленского на совещании

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