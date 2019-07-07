Политика
Соловьев оценил видео со странным поведением Зеленского на совещанииРИА Новости 04:47
Телеведущий Владимир Соловьев в инстаграме прокомментировал видео, на котором президент Украины Владимир Зеленский ведет себя необычным образом.
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Армия и оружие
Украина заметила активность российских подлодок в Босфоре
Украина обнаружила активность российских подлодок в Босфорском проливе, заявил представитель генштаба ВСУ Леонид Залюбовский, пишет "Укринформ".
Обновлено в 07:23
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Солдаты ВСУ подорвались, минируя Донбасс
Трое саперов Вооруженных сил Украины подорвались, устанавливая мины у линии соприкосновения в Донбассе в районе поселка Кряковки.
Обновлено в 08:25
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов и Нейт Диас чуть не подрались в Лас-Вегасе
Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов и американец Нейт Диас устроили потасовку в зрительном зале во время турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Лас-Вегасе, сообщает MMA Junkie со ссылкой на свидетельства очевидцев.
Обновлено в 01:30
Авто
Новый BMW X6, УАЗ Патриот с «автоматом» и другие новости недели
Официальный дилер УАЗа в Бельгии, UAZ Belgium, раскрыл информацию о Патриоте с автоматической коробкой передач, который начнёт выпускаться в сентябре, а также опубликовал фотографию салона новинки.
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Футбол
«Ростов» проиграл «Ганноверу» в товарищеском матче
«Ростов» потерпел поражение от «Ганновера» в заключительном товорищеском матче на сборе в Австрии.
Обновлено в 12:30
Технологии
Сколько нужно времени, чтобы скачать GTA V по Dial-Up?
Один из пользователей в YouTube решил вспомнить былое и проверить, сколько времени уйдет на то, чтобы скачать игру GTA V. По Dial-Up.
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Трое участников акций против храма в Екатеринбурге пожаловались в ЕСПЧ
После акций протеста власти Екатеринбурга отказались от планов строить храм в сквере около Театра драмы.
Обновлено в 13:24
Шоу-бизнес
Марина Хлебникова призналась, что переживает за дочь
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Мошенники обманывают туляков, подделывая банковские карты
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Дзагоев хочет сыграть за сборную России на чемпионатах мира и Европы
Полузащитник московского футбольного клуба ЦСКА Алан Дзагоев заявил, что хочет сыграть за сборную России на чемпионатах мира и Европы.
Обновлено в 08:46
Происшествия
Кузнецова сообщила о состоянии избитой в Ингушетии девочки
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Происшествия
Захвативший заложников в Одессе украинец требовал вертолёт и $1 млн
Мужчина, удерживавший заложников в финансовом учреждении в Одессе, требовал $1 млн и вертолёт. Об этом сообщает «112 Украина».
Обновлено в 12:12
Политика
Украина впервые в истории получила партию нефти из США
Украина приняла первую в истории партию нефти непосредственно из США.
Обновлено вчера в 13:20
Происшествия
В Тюмени баржа оборвала над рекой высоковольтный кабель
Обновлено в 13:15
Политика
Авиасообщение между Россией и Грузией завершается
Грузинские авиакомпании Georgian Airways и MyWay Airlines выполнили последние рейсы в Россию.
Обновлено в 12:42
Происшествия
Подводников похоронили в Петербурге
Под залпы почетного караула в городе Санкт-Петербург на Серафимовском кладбище были похоронены подводники, погибшие во время пожара на глубоководном военном судне в устье Баренцево моря.
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Музыка
«Алкоголичка» Артура Пирожкова набрала 5 млн просмотров за сутки
Клип певца Артура Пирожкова (Александра Реввы) "Алкоголичка", опубликованный на видеохостинге Youtube 5 июля, только за сутки посмотрели более 5 млн человек.
Обновлено в 02:26
Происшествия
Boeing лишился контракта на поставку 30 самолетов 737 Max
Boeing 737 Max лишился контракта на поставку 30 самолетов 737 Max.
Обновлено в 12:12
Политика
Кудрин прокомментировал свой «дрейф в сторону Глазьева»
Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин прокомментировал замечание Владимира Путина о его "дрейфе в сторону Глазьева".
Обновлено в 06:09
Политика
ПА ОБСЕ отклонила российскую резолюцию о борьбе с нацизмом
Комитет по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам Парламентской ассамблеи ОБСЕ отклонил резолюцию "О борьбе с ксенофобией, агрессивным национализмом и связанной с ними нетерпимостью", предложенную Россией.
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В Ярославль съехались кинозвезды
На красной дорожке гости фестиваля увидели Кристину Асмус, Сергея Шакурова, Анну Ардову, Павла Трубинера, Екатерину Шпица.
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Авто
Стартовали продажи дешевого аналога нового Hyundai Santa Fe
Компания Haima объявила старт продаж нового среднеразмерного кроссовера 8S.
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Медведчук рассказал, как стал кумом Путина
Глава украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук в интервью программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1" рассказал, как познакомился с Владимиром Путиным.
Обновлено в 10:30
Происшествия
Упал в канал: в Mercedes GL было десять человек, пятеро погибли
В машине находились десять человек, пятеро из них погибли.
Обновлено в 11:29
Культура
Познер вышел из состава жюри премии ТЭФИ
Обновлено в 10:50
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Полицейские выпустили мужа Луизы Хайруллиной на свободу
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