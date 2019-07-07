Политика
Соловьев оценил видео со странным поведением Зеленского на совещанииРИА Новости 04:47
Телеведущий Владимир Соловьев в инстаграме прокомментировал видео, на котором президент Украины Владимир Зеленский ведет себя необычным образом.
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Политика
Медведчук рассказал о роли жены в его дружбе с Путиным
Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук рассказал о своем знакомстве с российским президентом Владимиром Путиным.
Обновлено в 09:44
Кино
Актер Камерон Бойс умер в возрасте 20 лет
Обновлено в 05:34
Политика
ПА ОБСЕ приняла резолюцию против «Северного потока-2»
Комитет ПА ОБСЕ принял резолюцию против "Северного потока-2" и "Турецкого потока". Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:17
Гаджеты
Процессоры AMD Ryzen Threadripper второго поколения заметно подешевели
Следует полагать, что в других странах цены на Ryzen Threadripper второго поколения тоже пойдут вниз.
Обновлено в 06:53
Происшествия
На митинге против губернатора в Екатеринбурге задержали пять человек
Сегодня, 7 июля, на площади 1905 года задержали 5 человек, который митинговали за отставку губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и мэра уральской столицы Александра Высокинского.
Обновлено в 06:28
Общество
Самый богатый человек в мире развелся и оставил жене $38,3 млрд
Обновлено 05 июля в 22:22
Происшествия
Медики оценили состояние избитой девочки из Ингушетии
Обновлено в 08:05
Армия и оружие
Журналисты «Звезды» попали под обстрел в ДНР
Съемочная группа телеканала «Звезда» попала под минометный обстрел в поселке Коминтерново самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), говорится в сообщении на сайте телеканала.
Обновлено в 07:38
Политика
МИД РФ ответил на критику дипломата США из-за запрета рейсов в Грузию
Министерство иностранных дел России ответило на заявление американского дипломата Элизабет Руд, раскритиковавшей решение Москвы приостановить авиасообщение с Грузией.
Обновлено вчера в 14:53
Музыка
«Алкоголичка» Артура Пирожкова набрала 5 млн просмотров за сутки
Клип певца Артура Пирожкова (Александра Реввы) "Алкоголичка", опубликованный на видеохостинге Youtube 5 июля, только за сутки посмотрели более 5 млн человек.
Обновлено в 02:26
Происшествия
Муж подозреваемой в избиении девочки из Ингушетии оказался полицейским
Муж 35-летней жительницы Ингушетии, которую арестовали по подозрению в избиении семилетней племянницы, работает в правоохранительных органах.
Обновлено в 07:01
Происшествия
Автобус с украинцами попал в ДТП в Польше
Автобус с 35 пассажирами из Украины попал в ДТП на юго-западе Польши утром в воскресенье, 7 июля.
Обновлено в 09:05
Армия и оружие
В Донбассе три бойца ВСУ подорвались при установке мин
Три бойца ВСУ погибли при установке мин у села Кряковка.
Обновлено в 08:50
Спорт
Россияне впервые в истории выиграли золото ЧМ по пляжному волейболу
Россияне Вячеслав Красильников и Олег Стояновский обыграли представителей Германии Юлиуса Толе и Клименса Виклера в финале чемпионата мира по пляжному волейболу в Гамбурге.
Обновлено в 09:25
Футбол
Гризманн сообщил «Атлетико», что сам выплатит 120 млн евро отступных
Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн через агентов сообщил своему клубу, что заплатит отступные в размере 120 миллионов евро, чтобы разорвать свой контракт.
Обновлено в 08:07
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП с бензовозом в Свердловской области
Четыре человека погибли, еще девять пострадали в результате крупного ДТП с участием бензовоза в Свердловской области.
Обновлено вчера в 19:02
Общество
Медведев распорядился провести всероссийскую диспансеризацию населения
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о проведении всероссийской диспансеризации взрослого населения страны в 2019 и 2020 годах, соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации.
Обновлено 05 июля в 15:56
Шоу-бизнес
45-летняя Мария Порошина вышла в свет в роскошном наряде
Совсем недавно Мария Порошина стала гостьей всероссийского XXIII фестиваля визуальных искусств в «Орленке».
Обновлено в 06:02
Происшествия
На стройке на северо-востоке Москвы погиб рабочий
Обновлено в 06:31
Политика
В Курган прибыл заместитель премьер-министра Медведева
Обновлено в 05:34
Армия и оружие
Украинские СМИ нашли признание «Борисыча» в атаке MH17 «Буком». Безсонов рассказал, что не так в этом видео
Сообщалось, что Цемах арестован украинским судом и проходит как "ценный свидетель" по делу о крушении малайзийского "Боинга", следовавшего маршрутом MH17.
Обновлено в 02:49
Культура
«Ночной дозор» Рембрандта ждет реставрация
В Рейксмузеуме идет подготовка к реставрации картины "Ночной дозор" голландского художника Рембрандта Харменса ван Рейна.
Обновлено вчера в 23:43
Авто
Audi может отказаться от тачскринов в автомобилях
Главный дизайнер марки Audi Марк Лихте рассказал, что у сенсорных дисплеев в салонах автомобилей нет будущего: лет через 10 они могут и вовсе исчезнуть.
Обновлено в 09:00
Авто
Секретные функции модели Renault Logan: автоблокировка
Обновлено в 08:00
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева пожаловалась на сильные головные боли
Телеведущая Лера Кудрявцева пожаловалась на сильную головную боль и попросила о помощи.
Обновлено в 01:19
Спорт
В новой произвольной программе Загитова предстанет в образе Клеопатры
Хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз рассказал о новой произвольной программе олимпийской чемпионки Алины Загитовой, которая в сезоне-2019/20 предстанет в образе Клеопатры.
Обновлено 05 июля в 17:28