Политика

Соловьев оценил видео со странным поведением Зеленского на совещанииРИА Новости 04:47

Телеведущий Владимир Соловьев в инстаграме прокомментировал видео, на котором президент Украины Владимир Зеленский ведет себя необычным образом.
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Соловьев дал оценку «странному поведению» Зеленского

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Скабеева и Соловьев объяснили странное поведение Зеленского на совещании

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Соловьёв прокомментировал странное поведение Зеленского

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Соловьев отреагировал на ролик с гримасничавшим на совещании Зеленским

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Соловьев оценил видео со странным поведением Зеленского на совещании

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Соловьев разглядел «осознание ужаса» на видео со странным Зеленским

Lenta.ru06:30
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Состояние избитой ингушской девочки остается тяжелым

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Находящийся в федеральном розыске банкир прибыл в Россию

Находящийся в федеральном розыске фигурант уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере Агаджан Аванесов прилетел в Санкт-Петербург.
Обновлено в 07:49
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Власти Мальты не пустили в порт немецкое судно с мигрантами

Власти Мальты запретили немецкому спасательному судну Alan Kurdi с мигрантами на борту зайти в порт острова, сообщает издание Bild со ссылкой на представителя армии.
Обновлено в 08:07
Происшествия

Неизвестный захватил заложницу при ограблении в Одессе

Сотрудница финансового учреждения захвачена в заложницы неизвестным злоумышленником в Одессе.
Обновлено в 06:35
Армия и оружие

Иркутский авиационный завод строит ещё два опытных самолёта МС-21

Иркутский авиационный завод создаёт ещё два опытных самолёта среднемагистрального класса МС-21, один из них пройдёт испытания с российским двигателем ПД-14.
Обновлено в 01:55
Происшествия

Позитивные прогнозы по изувеченной девочке не подтвердились

Позитивные прогнозы, которые ставили врачи семилетней Аише из Ингушетии, систематически избиваемой родственниками, не подтвердились.
Обновлено в 08:05
Политика

Оппозиция лидирует на выборах в Греции

На досрочных парламентских выборах в Греции лидирует оппозиционная консервативная партия «Новая демократия».
Обновлено в 07:42
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Слух: Александр Скарсгард может сыграть диснеевского Геркулеса

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Музыка

«Алкоголичка» Артура Пирожкова набрала 5 млн просмотров за сутки

Клип певца Артура Пирожкова (Александра Реввы) "Алкоголичка", опубликованный на видеохостинге Youtube 5 июля, только за сутки посмотрели более 5 млн человек.
Обновлено в 02:26
Происшествия

Водитель бензовоза, взорвавшегося в Свердловской области, остался жив

Водитель бензовоза, взорвавшегося в Свердловской области в ночь на воскресенье, остался жив.
Обновлено вчера в 20:46
Политика

Скабеева прокомментировала видео со странным поведением Зеленского

Обновлено в 02:41
Футбол

Моуриньо отказался от контракта с китайским клубом в €100 млн

Экс-тренер английского "Манчестер Юнайтед" португалец Жозэ Моуриньо отказался от контракта с китайским клубом, сообщает Sky Sports.
Обновлено в 07:15
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Джонс победил Сантоса решением судей

В главном поединке турнира UFC 239 в Парадайсе (Невада, США) американец Джон Джонс победил бразильца Тиаго Сантоса.
Обновлено в 00:46
Экономика

Названы наиболее подорожавшие в прошлом году продукты

Больше всего в 2018 году подорожали пшено, капуста и газомоторное топливо.
Обновлено в 08:02
Политика

ПА ОБСЕ приняла резолюцию против «Северного потока-2»

Комитет ПА ОБСЕ принял резолюцию против "Северного потока-2" и "Турецкого потока". Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:17
Здоровье

Австралийка умерла от простуды за три дня

В Австралии 13-летняя Кристал-Ли Вайтли умерла от обычной простуды. Об этом сообщает The Daily Mail.
Обновлено в 07:45
Шоу-бизнес

Жанна Фриске перед смертью призналась, что сын Платон был незапланированным

Обновлено в 04:13
Здоровье

В Минздраве оценили данные о норме потребления молочных продуктов

Ранее заведующая отделением профилактики факторов риска ЦНИИ организации и информатизации здравоохранения Дарья Халтурина в беседе с «Российской газетой» заявила, что в среднем оптимальным количеством молочных продуктов считается 200 граммов в день.
Обновлено в 08:36
Кино

Американский актёр Камерон Бойс умер в возрасте 20 лет

Американский актёр Камерон Бойс скончался в возрасте 20 лет. Об этом сегодня, 7 июля, пишет газета Sun.
Обновлено в 05:57
Политика

Украина впервые в истории получила партию нефти из США

Украина приняла первую в истории партию нефти непосредственно из США.
Обновлено вчера в 13:20
Происшествия

В Калининграде полиция задержала лидеров профсоюза «Альянс врачей»

В Калининграде полиция задержала лидеров профсоюза "Альянс врачей" Анастасию Васильеву, Владимира Сотникова и Павла Зеленского.
Обновлено в 06:25
Политика

Пушков напомнил Великобритании о нарушениях свободы слова

Сенатор Алексей Пушков отреагировал на «истерику» Британии по поводу возвращения российской делегации в ПАСЕ и напомнил Лондону о его двойных стандартах.
Обновлено в 08:35
Происшествия

В Петербурге при взрыве газа в жилом доме пострадал человек

Обновлено в 06:27
Армия и оружие

В Донбассе три бойца ВСУ подорвались при установке мин

Три бойца ВСУ погибли при установке мин у села Кряковка.
Обновлено в 08:50
Авто

Японцы используют каршеринг для сна и отдыха

Некоторые использовали машины в качестве камеры хранения для сумок и личных вещей, но чаще просто сидели в них с ноутбуком - вместо, скажем, кафе.
Обновлено в 07:00
Армия и оружие

Журналисты «Звезды» попали под обстрел в ДНР

Съемочная группа телеканала «Звезда» попала под минометный обстрел в поселке Коминтерново самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), говорится в сообщении на сайте телеканала.
Обновлено в 07:38
Общество

В Гидрометцентре рассказали, когда в Москву вернётся летнее тепло

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что тёплая погода придёт в столицу во второй половине июля.
Обновлено в 06:37
Футбол

Акинфеев не собирается возвращаться в сборную РФ

Обновлено в 08:43
Происшествия

В Москве на Рублевском шоссе столкнулись две иномарки

Три человека, по предварительным данным, пострадали при столкновении двух автомобилей на Рублевском шоссе, сообщает Московский транспорт в Twitter.
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В петербургском ресторане в отеле «Шанхай» отравились 15 китайцев

Обновлено в 08:25
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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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