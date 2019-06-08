Армия и оружие

Соловьев оценил реакцию российских моряков на маневр крейсера ВМС СШАЖурналистская правда вчера в 13:45

В своем профиле в социальной сети Instagram телеведущий и журналист Владимир Соловьев разметил пост, в котором прокомментировал поведение моряков ВМС РФ во время опасного сближения с американским ракетным крейсером USS Chancellorsville. Об этом сообщает агентство РИА Новости.
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