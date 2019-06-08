Армия и оружие
Соловьев оценил реакцию российских моряков на маневр крейсера ВМС СШАРБК 15:28
Телеведущий Владимир Соловьев удивился выдержке российских моряков большого противолодочного корабля «Адмирал Виноградов» во время опасного сближения с американским ракетным крейсером в Тихом океане. Об этом журналист сообщил в своем Instagram.
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Политика
Кто должен определять внешнюю политику Молдавии, рассказал Козак
Российский вице-премьер Дмитрий Козак навал события в Молдавии внутриполитическим процессом, передает РИА "Новости".
Обновлено в 18:03
Здоровье
Врачи назвали главные приводящие к ожирению ошибки
Избыток еды при недостаточной физической активности является одной из основных ошибок, которые приводят к ожирению у взрослых и детей.
Обновлено в 18:37
Происшествия
Резонансное дело журналиста Голунова передали в ГСУ МВД по Москве
«Попросил у руководства прокуратуры изъять дело Голунова из СУ УВД ЗАО и передать в ГСУ СКР: чтобы не расследовал тот же орган, что задерживал», — пояснил парламентарий.
Обновлено в 17:29
Музыка
Дима Билан рассказал, что точно знает свое будущее
Популярный российский певец Дима Билан, выигравший премию «Муз-ТВ» 2019 года, обойдя не менее знаменитых коллег по цеху Ани Лорак и Филиппа Киркорова, признался журналистам, что знает собственное будущее.
Обновлено в 01:51
Происшествия
Канадский музыкант погиб в результате стрельбы в центре Оттавы
В центре Оттавы произошла стрельба, в результате которой погиб 41-летний канадский музыкант Маркленд Энтони Кэмпбелл из группы The Halfsizegiants.
Обновлено в 14:56
Шоу-бизнес
Собчак и Виторган официально развелись
Телеведущая Ксения Собчак официально развелась с актером Максимом Виторганом.
Обновлено в 16:00
Шоу-бизнес
Резо Гигинеишвили трогательно поздравил дочь от первого брака с 13-летием
Сегодня 13 лет исполнилось старшей дочери Резо Гигинеишвили, которая родилась в браке режиссера с Анастасией Кочетковой.
Обновлено в 09:01
Общество
Меган Маркл впервые вышла в свет после родов
Герцогиня Сассекская Меган Маркл вместе с супругом принцем Гарри впервые после рождения сына вышла в свет, пишет в субботу газета Mirror.
Обновлено в 10:43
Экономика
Сколько россиянам ждать четырехдневную рабочую неделю, рассказали в ЦБ
Первый зампред Банка России Сергей Швецов в эсклюзивном интервью "Газете.Ru" рассказал, что через 15 лет в России смогут всерьез обсуждать четырехдневную рабочую неделю.
Обновлено вчера в 15:00
Происшествия
Не менее 18 человек погибли в результате ДТП в Нигерии
По меньше мере 18 человек погибли в результате аварии, которая произошла в субботу, 8 июня, в штате Ондо на юге Нигерии.
Обновлено в 18:21
Футбол
Сборная России одержала самую крупную победу в своей истории
В 1995 году сборная России на выезде одолела Сан-Марино, а в рамках отборочного цикла чемпионата Европы - 2016 выигрывала с тем же счетом 7:0 Лихтенштейн.
Обновлено в 13:54
Технологии
Секретный самолет-пулю готовят к первому полету в США
В США в аэропорту Южной Калифорнии заметили имеющий форму пули самолет Celera 500L, разработки которого американская компания Otto Aviation ведет в секрете уже десять лет.
Обновлено в 18:47
Экономика
Калви не вернут уплаченные за участие в ПМЭФ средства
Основателю инвестиционного фонда Baring Vostok Майклу Калви не вернут средства за участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
Обновлено в 10:37
Политика
Китайские СМИ объяснили, почему США не хотят отдавать золото
США весьма своеобразно относятся к выполнению своих обязательств в отношении отдельных стран и международных организаций, руководствуясь лишь собственными мотивами, пишут китайские СМИ.
Обновлено в 03:15
Армия и оружие
Пресс-секретарь Зеленского признала, что ВСУ убивают жителей Донбасса
Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель в эфире телеканала 1+1 допустила, что ВСУ убивают мирных жителей в Донбассе.
Обновлено в 15:21
Политика
Президент Албании Илир Мета отменил назначенные на конец июня муниципальные выборы
Более подробно президент обещал объяснить свое решение в понедельник.
Обновлено в 20:11
Шоу-бизнес
Актер Сергей Селин рассказал о разводе ради юной возлюбленной
Актер Сергей Селин, известный по роли капитана Анатолия Дукалиса, откровенно рассказал о личной жизни в студии «Секрета на миллион».
Обновлено в 12:00
Экономика
Озвучены причины снижения рождаемости в России
Снижение рождаемости первый замглавы Минтруда Алексей Вовченко связал с низкими зарплатами населения.
Обновлено в 11:30
Шоу-бизнес
Юлия Михалкова борется с лишним весом
Артистка уверена, что каждый человек должен бороться со своей ленью.
Обновлено в 15:00
Политика
Хиллари Клинтон сообщила о смерти младшего брата
Обновлено в 18:31
Общество
Беглов открыл «Педагогические сезоны» в Герценовском университете
Врио губернатора принял участие в торжественной церемонии открытия проекта «Педагогические сезоны» в РГПУ имени А. И. Герцена.
Обновлено в 10:30
Политика
Парламент объявил Молдавию «захваченным государством»
"Парламент Республики Молдова, будучи высшим законодательным органом республики, с сожалением констатирует, что государственные и правовые учреждения и ведомства были захвачены и поражены тотальной коррупцией", - говорится в декларации, принятой парламентом.
Обновлено в 17:10
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Представлен геймплей Star Wars Jedi: Fallen Order
Компания Electronic Arts представила 14 минут геймплея Star Wars Jedi: Fallen Order на конференции EA Play.
Обновлено в 14:30
Здоровье
Врач-терапевт рассказала о самых уязвимых в жару категориях людей
Врач обратила внимание на то, что некоторым категориям людей нужно быть особенно осторожными во время жары.
Обновлено в 05:58
Шоу-бизнес
Сын Бари Алибасова сообщил о состоянии продюсера
Обновлено 06 июня в 03:19
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Роллс оказался тяжелее Головкина
Обновлено вчера в 16:53
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NASA открывает МКС для туристов
Обновлено в 09:13