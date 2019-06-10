Соловьев оценил реакцию российских моряков на маневр крейсера ВМС СШАРБК 08 июня в 15:28

Восточно-Китайское море. Наш корабль совершает мирный переход в открытом море. Матросы и личный состав пообедали. У них послеобеденный отдых. Жарко.

Телеведущий Владимир Соловьев удивился выдержке российских моряков большого противолодочного корабля «Адмирал Виноградов» во время опасного сближения с американским ракетным крейсером в Тихом океане. Об этом журналист сообщил в своем Instagram.

Экономика Силуанов объяснил падение доходов россиян Реальные доходы россиян падают во многом из-за того, что увеличились расходы граждан на погашение и обслуживание взятых ранее кредитов.

Происшествия Депутат Хинштейн сообщил о передаче дела Голунова из МВД в СК Дело журналиста "Медузы" Ивана Голунова передали из следственных органов ГУ МВД Москвы в Главное следственное управление Следственного комитета по Москве.

Происшествия Финские пограничники приняли яхту из России за «трехголового монстра» В Финляндии сотрудники береговой охраны приняли российскую яхту, замаскированную под древнерусскую ладью, за "трехголового монстра".

Общество Число кошек и собак в квартире могут ограничить Отмечается, что комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию предложит правительству и Минприроды рассчитывать допустимое число животных, исходя из метража.

Происшествия В анализах Голунова не нашли наркотиков Анализ биологических следов, принадлежащих арестованному журналисту «Медузы» Ивану Голунову, не выявил в них присутствия наркотических веществ.

Происшествия В ООН признали нарушение иммунитета российского дипломата в Косово Советник по правовым вопросам ООН Ферреро де Суарес заявил, что косовская полиция нарушила дипломатический иммунитет российского сотрудника миссии Михаила Краснощекова.

Политика Стала известна реакция Путина на дело Голунова В стенограмме встречи Путина и Москальковой, опубликованной на сайте Кремля, не упоминается дело Голунова.

Происшествия «Коммерсантъ»: личные данные 900 тысяч россиян попали в сеть Личная информация почти миллиона клиентов банков ОТП-банка, Альфа-банка и ХКФ-банка оказались в открытом доступе в сети, сообщают российские СМИ.

Политика На выборах президента Казахстана побеждает Токаев На выборах президента Казахстана побеждает действующий глава государства, кандидат от партии «Нур Отан» Касым-Жомарт Токаев.

Общество Алибасов очнулся, спросил про кота и снова потерял сознание Российский продюсер Бари Алибасов очнулся, спросил про своего кота и вновь потерял сознание.

Здоровье Doc+ закрывает клинику в России Проект сосредоточится на b2b-сегменте Мобильная клиника Doc+, в которую инвестировали Vostok New Ventures, Baring Vostok и «Яндекс», объявила о закрытии физической клиники в Москве и увольнении большей части медицинского персонала.

Авто Электрокар Mazda дебютирует в 2020 году По словам господина Акиры Марумото, первый электрокар Mazda будет анонсирован уже в 2020 году.

Политика Преследование Голунова могут прекратить до прямой линии с Путиным В Кремле хотят прекратить уголовное преследование журналиста «Медузы» Ивана Голунова до прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным, намеченной на 20 июня.

Происшествия Один человек пострадал от взрыва газа в многоэтажке в Нижнем Тагиле "В Нижнем Тагиле произошел хлопок газа в жилом доме, за ним последовал пожар, который охватил 90 кв м. Выгорело две квартиры", - сказали в пресс-службе.

Политика Зеленский придет на заседание КС, посвященное указу о роспуске Рады Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во вторник придет на заседание Конституционного суда (КС), который начнет рассматривать вопрос о законности роспуска Верховной рады.

Футбол Капитану сборной Турции в Исландии вместо микрофона поднесли щётку По данным источника, некий человек вместо микрофона поднёс щётку капитану турецкой сборной Эмре Белезоглу.

Происшествия Мосгорсуд отменил арест более 4 млн рублей на счетах Абызова Московский городской суд отменил решение нижестоящего суда об аресте почти 4,3 млн рублей на счетах бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова, сообщили ТАСС в пресс-службе суда.