Армия и оружие
Соловьев оценил реакцию российских моряков на маневр крейсера ВМС СШАРБК 08 июня в 15:28
Телеведущий Владимир Соловьев удивился выдержке российских моряков большого противолодочного корабля «Адмирал Виноградов» во время опасного сближения с американским ракетным крейсером в Тихом океане. Об этом журналист сообщил в своем Instagram.
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Восточно-Китайское море. Наш корабль совершает мирный переход в открытом море. Матросы и личный состав пообедали. У них послеобеденный отдых. Жарко.
— Валентин Селиванов, военачальникРИА Новости вчера в 22:55
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Соловьева поразило поведение российского моряка при сближении с крейсером США
Взгляд.ру08 июня в 19:55
Автоматически обработаны 7273 источника, обновлено в 12:35, Ашберн
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