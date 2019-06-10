Армия и оружие
Соловьев оценил реакцию российских моряков на маневр крейсера ВМС СШАРБК 08 июня в 15:28
Телеведущий Владимир Соловьев удивился выдержке российских моряков большого противолодочного корабля «Адмирал Виноградов» во время опасного сближения с американским ракетным крейсером в Тихом океане. Об этом журналист сообщил в своем Instagram.
Читать в источнике
Оценить825
Восточно-Китайское море. Наш корабль совершает мирный переход в открытом море. Матросы и личный состав пообедали. У них послеобеденный отдых. Жарко.
— Валентин Селиванов, военачальникРИА Новости вчера в 22:55
Подробнее о событии
Показать все источники
Соловьева поразило поведение российского моряка при сближении с крейсером США
Взгляд.ру08 июня в 19:55
Автоматически обработаны 7273 источника, обновлено в 09:30, Ашберн
Наука
Секс и переход к размножению половым путём стали защитой от рака
Обновлено 07 июня в 10:15
Происшествия
Тувинец откусил напавшему на него медведю часть языка
Обновлено в 07:04
Шоу-бизнес
У Бари Алибасова начались осложнения
Обновлено в 03:00
Общество
Новотроицкая гимназистка набрала 97 баллов на ЕГЭ по литературе
Стали известны результаты ЕГЭ 2019 года по географии, литературе и математике базового уровня.
Обновлено в 08:05
Общество
Москва, Сочи и Казань: найдены самые дорогие квартиры России
Обновлено в 07:45
Экономика
Visa прогнозирует увеличение трат россиян на отдых за границей летом
Международная платежная система Visa прогнозирует увеличение на 7% суммарных трат россиян летом во время заграничного отпуска по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщается в пресс-релизе платежной системы.
Обновлено в 09:06
Экономика
Силуанов объяснил падение доходов россиян
Реальные доходы россиян падают во многом из-за того, что увеличились расходы граждан на погашение и обслуживание взятых ранее кредитов.
Обновлено в 09:16
Происшествия
Суд признал полковника Захарченко виновным во взятках
Обновлено в 06:17
Политика
В Кремле прокомментировали дело журналиста Голунова
Даже показательная порка полицейских и прекращение дела против Ивана Голунова за отсутствием состава преступления не станут однозначным доказательством того, что наше государство изменилось.
Обновлено в 08:54
Политика
Шахтеры перекрыли трассу во Львовской области из-за долгов по зарплате
Сотрудники шести шахт во Львовской области не вышли на работу и перекрыли трассу международного значения Львов – Рава-Русская.
Обновлено в 08:10
Общество
В Москве раскупили газеты с заявлением в защиту Голунова
В Москве к 12 часам дня 10 июня в журнальных киосках раскупили весь тираж газет «Ведомости», «Коммерсантъ» и «РБК».
Обновлено в 06:34
Шоу-бизнес
Максим Галкин высмеял любовь Филиппа Киркорова к Алле Пугачевой
Максим Галкин высмеял любовь Филиппа Киркорова к Алле Пугачевой Примечательно, что родители Галкина познакомились с Аллой Борисовной гораздо раньше, чем их сын — в 1979 году.
Обновлено в 04:47
Футбол
Сборная Португалии выиграла Лигу наций
Хет-трик оформил нападающий Криштиану Роналду. Сборная Португалии стала первым победителем Лиги Наций.
Обновлено вчера в 16:53
Финансы
Китай в мае увеличил валютные резервы до максимума за 9 месяцев
Китай увеличил покупки золота в мае по итогам шестого месяца подряд, благодаря чему его запасы драгметалла увеличились до 1916 тонн.
Обновлено в 03:48
Технологии
Intel и Qualcomm запретили сотрудникам контакты с Huawei
Intel и Qualcomm запретили сотрудникам говорить о технологиях и технических стандартах с коллегами из Huawei.
Обновлено вчера в 22:07
Единоборства
UFC сохранит наилегчайший дивизион
Президент UFC Дана Уайт опроверг информацию о закрытии наилегчайшего дивизиона промоушена.
Обновлено в 06:56
Происшествия
В Москве неизвестный разгромил редакцию «Сноба»
Обновлено в 07:26
Общество
Супруг Елизаветы II принц Филипп празднует свое 98-летие
Супруг королевы Великобритании Елизаветы Второй принц Филипп отмечает в понедельник 98-летие: он по-прежнему в отличной форме, регулярно управляет упряжкой лошадей и от вождения автомобиля также не отказывается.
Обновлено в 06:24
Происшествия
Руководитель «Агоры» опубликовал первые результаты анализов Голунова
Эксперты МВД не нашли следов наркотических средств на контрольных смывах с ладоней рук и ногтевых пластинах журналиста «Медузы» Ивана Голунова, сообщил в своем Telegram-канале руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков (Голунова защищают адвокаты этой организации).
Обновлено в 03:56
Происшествия
Под Саратовом восьмилетний мальчик найден мертвым в холодильнике
В ночь с 8 на 9 июня в одном из домовладений села Канавка Саратовской области был обнаружен мертвый восьмилетний мальчик, запертый в холодильнике "Зил".
Обновлено в 09:04
Экономика
Эскроу-счета станут драйвером спроса на новостройки, считают эксперты
Участники рынка уверены, что с обязательным введением эскроу-счетов покупатели будут избавлены от рисков стать обманутыми дольщиками, а это, наряду с ожидаемым снижением ипотечных ставок и повышением качества проектов, способно повысить спрос на новостройки.
Обновлено в 09:03
Футбол
Головин не обижается на Фабрегаса
Полузащитник сборной России Александр Головин прокомментировал шутку Сеска Фабрегаса, который после матча россиян с Сан-Марино (9:0) пошутил на тему того, что его одноклубник по "Монако" не забил ни одного из девяти мячей.
Обновлено в 06:48
Общество
В «Росконтроле» рассказали об итогах проверки кваса
Как указывается на сайте организации, в проверке участвовали напитки брендов: «Очаковский», «Русский дар», «Лидский», «Вятский квас», «Никола», «Суздальские напитки» и «Букет Чувашии».
Обновлено в 03:48
Шоу-бизнес
Жену Джигарханяна избили в эфире НТВ на глазах у Прохора Шаляпина
Бывшая жена актера Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская пришла на студию ток-шоу НТВ вместе со своим новым спутником Прохором Шаляпиным - и из-за шуток певца на нее напала бывшая подруга Эвелина Мазур.
Обновлено в 05:33
Авто
Газонокосилка Honda установила новый рекорд скорости
Газонокосилка Honda Mean Mower попала в книгу рекордов Гиннеса, разогнавшись с места до 100 миль в час (161 км/час) за 6,29 секунды.
Обновлено в 06:42
Здоровье
Врач-диетолог сообщила о лечебных свойствах зелени
Юлия Чехонина, врач-диетолог и кандидат медицинских наук, в беседе с журналистами рассказала о том, какими полезными качествами для человеческого организма обладает зелень.
Обновлено в 09:23
Теннис
Мария Шарапова получила wild card на турнир на Мальорке
Обновлено в 08:45