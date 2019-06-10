Армия и оружие

Соловьев оценил реакцию российских моряков на маневр крейсера ВМС СШАРБК 08 июня в 15:28

Телеведущий Владимир Соловьев удивился выдержке российских моряков большого противолодочного корабля «Адмирал Виноградов» во время опасного сближения с американским ракетным крейсером в Тихом океане. Об этом журналист сообщил в своем Instagram.
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Валентин Селиванов
Восточно-Китайское море. Наш корабль совершает мирный переход в открытом море. Матросы и личный состав пообедали. У них послеобеденный отдых. Жарко.
— Валентин Селиванов, военачальникРИА Новости вчера в 22:55

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«Жарко!»: Адмирал оценил загорающих моряков во время сближения с крейсером США

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