Армия и оружие
Соловьев оценил реакцию российских моряков на маневр крейсера ВМС СШАРБК 15:28
Телеведущий Владимир Соловьев удивился выдержке российских моряков большого противолодочного корабля «Адмирал Виноградов» во время опасного сближения с американским ракетным крейсером в Тихом океане. Об этом журналист сообщил в своем Instagram.
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Появились фотографии подозреваемых в убийстве мастера спорта в Москве
Телеканал РЕН ТВ опубликовал фотографии подозреваемых в убийстве 34-летнего мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева в Москве.
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Волейболисты сборной России одержали победу над США в Лиге наций
Мужская сборная России по волейболу обыграла команду США в матче пятого тура группового этапа Лиги наций.
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В Петербурге второй вечер подряд проходят пикеты в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова, который обвиняется в покушение на распространение наркотиков.
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