Армия и оружие

Соловьев оценил реакцию российских моряков на маневр крейсера ВМС СШАРБК вчера в 15:28

Телеведущий Владимир Соловьев удивился выдержке российских моряков большого противолодочного корабля «Адмирал Виноградов» во время опасного сближения с американским ракетным крейсером в Тихом океане. Об этом журналист сообщил в своем Instagram.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Соловьев одной фразой оценил невозмутимость российских моряков при опасном сближении с крейсером США

Российский Диалог12:31

Соловьёва поразила реакция российских моряков на опасный манёвр крейсера США

Life.ruвчера в 20:30

В Сети оценили реакцию российских моряков на опасное сближение с крейсером США

РЕН ТВ07 июня в 23:55

Соловьев удивился реакции российских моряков на маневр крейсера ВМС США

РИА Новостивчера в 15:49

Соловьев заметил загорающего моряка на видео опасного сближения кораблей

Телеканал 360°вчера в 15:40

Соловьева поразило спокойствие российских моряков при сближении с крейсером ВМС США

ФАНвчера в 13:53

Соловьева поразило поведение российского моряка при сближении с крейсером США

Взгляд.рувчера в 19:55
Показать все источники
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 15:06, Ашберн
Политика

Экзитпол: на выборах президента Казахстана побеждает Токаев

Обновлено в 14:30
Экономика

Как правительство собирается поднимать село

Правительство России утвердило и опубликовало программу развития села, разработанную по поручению президента.
Обновлено вчера в 01:00
Футбол

Плиев перешел в «Динамо» из «Ахмата»

Обновлено в 10:32
Футбол

Вратаря сборной Сан-Марино поддержали российские болельщики

Вратарь сборной Сан-Марино Элиа Бенедеттини обратился к российским болельщикам.
Обновлено в 05:43
Происшествия

Один из терминалов Шереметьево затопило

Обновлено в 14:18
Происшествия

В Лондоне горит семиэтажный дом

Сотня пожарных выехала в воскресенье для ведения борьбы с огнем в семиэтажном жилом доме, расположенном в районе Баркинг в восточной части Лондона.
Обновлено в 12:07
Спорт

IAAF приняла решение не восстанавливать ВФЛА в правах

Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) принял решение не восстанавливать в правах Всероссийскую федерацию лёгкой атлетики (ВФЛА), заявил 9 июня глава рабочей группы IAAF по вопросу восстановления статуса ВФЛА Руне Андерсен на пресс-конференции по итогам Совета.
Обновлено в 09:04
Кино

В Сочи прошла церемония открытия фестиваля «Кинотавр»

Андрей практически ровесник фестиваля, который в этом году отмечает 30-летний юбилей, как и режиссер конкурсного фильма Ян Гэ, в котором он снимался.
Обновлено в 14:12
Происшествия

В Уфе произошла стрельба возле автовокзала

В Уфе возле автовокзала Южный мужчина из охотничьего ружья убил водителя припаркованного рядом автомобиля и ранил его пассажирку.
Обновлено в 12:53
Музыка

Лепс отреагировал на отмену выступления «Машины времени» в День России

Российский певец Григорий Лепс заявил, что для него отмена выступления группы «Машина времени», запланированного в рамках концерта в День России, является странной, передает в воскресенье, 8 июня, радиостанция «Говорит Москва».
Обновлено в 13:11
Культура

Горбачев опроверг представленные в сериале «Чернобыль» факты

Бывший президент СССР Михаил Горбачев заявил, что события, изложенные в мини-сериале телеканала HBO «Чернобыль», не до конца соответствуют реальности.
Обновлено в 11:26
Происшествия

Летевший из Петербурга в Алма-Ату самолет вынужденно сел в Москве

Самолет казахстанской авиакомпании Air Astana, выполнявший рейс сообщением Санкт-Петербург — Алма-Ата, по технической причине экстренно сел в одном из аэропортов Москвы.
Обновлено в 10:40
Политика

NYT: Китай предостерёг Microsoft и Dell от прекращения поставок КНР

Власти КНР предупредили зарубежные компании, в частности Microsoft, Dell и Samsung Electronics, о «серьёзных последствиях» в случае их согласия следовать запрету США относительно поставок технологий китайским компаниям.
Обновлено в 10:47
Политика

Порошенко захотел стать премьер-министром Украины

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил о готовности возглавить правительство страны, если его партия победит на предстоящих выборах в Верховную раду.
Обновлено в 09:36
Происшествия

После ДТП с двумя автобусами в Сочи госпитализировали более 20 человек

Ранее ГУ МВД по Краснодарскому краю сообщило об 11 пострадавших при столкновении двух экскурсионных автобусов в Сочи на углу улиц Старообрядческой и Таврической, позднее их число выросло до 15 человек.
Обновлено в 05:14
Футбол

«Пэлас» отказал «МЮ» в трансфере Уан-Биссаки за 40 млн фунтов

Манкунианцы сделали предложение в 40 млн фунтов о трансфере 21-летнего игрока, но оно было отклонено, сообщает The Telegraph.
Обновлено в 10:45
Происшествия

В городе Щекино Тульской области горит кровля торгового центра

Крыша торгового центра горит в городе Щекино Тульской области.
Обновлено в 11:52
Общество

Украинский блогер показал, сколько на самом деле туристов в Крыму

Обновлено в 09:48
Происшествия

Москвичка захватила в плен «мужа на час»

Женщине нужно было покрасить стену на кухне, и она обратилась к услугам "мужа на час".
Обновлено в 09:29
Общество

Роспотребнадзор проверит маркировку «Крота» после отравления Алибасова

Роспотребнадзор собирается проверить маркировку средства для прочистки труб «Крот» на соответствие требованиям ГОСТа.
Обновлено в 14:35
Недвижимость

Квартирам не хватает покупателей

Похожие цифры приводят в «Авито недвижимости»: аналитики сервиса подсчитали, что за месяц средняя цена вторичного жилья в России выросла на 0,4%, до 64,9 тыс. руб. за кв. м. В их данных представлен только один город, где месячная динамика цен достигла 1%,— Санкт-Петербург.
Обновлено в 10:00
Происшествия

Шестун обвенчался в «Матросской Тишине»

Обновлено в 09:13
Политика

Премьер Молдавии отказалась подчиняться решениям Конституционного суда

Молдавские парламент и правительство были избраны законным путем и не станут подчиняться решениям Конституционного суда, заявила премьер-министр Майя Санду.
Обновлено в 13:53
Общество

Осипову поместили в изолятор из-за отказа делать пробу Манту

Россиянку Богдану Осипову поместили в изолятор в Канзасе за отказ делать пробу Манту, сообщила РИА Новости организатор группы общественной поддержки Осиповой Татьяна Якушева.
Обновлено в 12:30
Армия и оружие

ВСУ понесли потери в Донбассе, рассказали в ДНР

Обновлено в 13:14
Спорт

Сборная России обыграла итальянцев в волейбольной Лиге наций

Обновлено в 12:26
Футбол

Фабрегас подшутил над Головиным после матча с Сан-Марино

Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас отреагировал на публикацию своего одноклубника и хавбека сборной России Александра Головина, сделанную после победы российской команды над сборной Сан-Марино в матче отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года.
Обновлено в 10:50
Политика

Кадыров призвал не давить на следствие в связи с делом Голунова

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал прекратить прессинг в связи с делом задержанного в Москве журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова.
Обновлено в 14:21
Политика

Зеленский открыл съезд партии «Слуга народа»

Президент Украины Владимир Зеленский выступил на съезде своей партии "Слуга народа".
Обновлено в 06:17
Происшествия

Число задержанных протестующих в Казахстане достигло почти 500 человек

Количество задержанных в Нур-Султане и Алма-Ате участников несанкционированных митингов против выборов президента Казахстана составляет около 500 человек.
Обновлено в 12:33
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Адмирал Виноградов
Эскадренный миноносец
Большой противолодочный корабль проекта 1155. Бортовой номер - 572. Назван в честь адмирала Н. И. Виноградова.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное