Армия и оружие
Соловьев оценил реакцию российских моряков на маневр крейсера ВМС СШАРБК вчера в 15:28
Телеведущий Владимир Соловьев удивился выдержке российских моряков большого противолодочного корабля «Адмирал Виноградов» во время опасного сближения с американским ракетным крейсером в Тихом океане. Об этом журналист сообщил в своем Instagram.
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 15:06, Ашберн
Политика
Экзитпол: на выборах президента Казахстана побеждает Токаев
Обновлено в 14:30
Экономика
Как правительство собирается поднимать село
Правительство России утвердило и опубликовало программу развития села, разработанную по поручению президента.
Обновлено вчера в 01:00
Футбол
Плиев перешел в «Динамо» из «Ахмата»
Обновлено в 10:32
Футбол
Вратаря сборной Сан-Марино поддержали российские болельщики
Вратарь сборной Сан-Марино Элиа Бенедеттини обратился к российским болельщикам.
Обновлено в 05:43
Происшествия
Один из терминалов Шереметьево затопило
Обновлено в 14:18
Происшествия
В Лондоне горит семиэтажный дом
Сотня пожарных выехала в воскресенье для ведения борьбы с огнем в семиэтажном жилом доме, расположенном в районе Баркинг в восточной части Лондона.
Обновлено в 12:07
Спорт
IAAF приняла решение не восстанавливать ВФЛА в правах
Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) принял решение не восстанавливать в правах Всероссийскую федерацию лёгкой атлетики (ВФЛА), заявил 9 июня глава рабочей группы IAAF по вопросу восстановления статуса ВФЛА Руне Андерсен на пресс-конференции по итогам Совета.
Обновлено в 09:04
Кино
В Сочи прошла церемония открытия фестиваля «Кинотавр»
Андрей практически ровесник фестиваля, который в этом году отмечает 30-летний юбилей, как и режиссер конкурсного фильма Ян Гэ, в котором он снимался.
Обновлено в 14:12
Происшествия
В Уфе произошла стрельба возле автовокзала
В Уфе возле автовокзала Южный мужчина из охотничьего ружья убил водителя припаркованного рядом автомобиля и ранил его пассажирку.
Обновлено в 12:53
Музыка
Лепс отреагировал на отмену выступления «Машины времени» в День России
Российский певец Григорий Лепс заявил, что для него отмена выступления группы «Машина времени», запланированного в рамках концерта в День России, является странной, передает в воскресенье, 8 июня, радиостанция «Говорит Москва».
Обновлено в 13:11
Культура
Горбачев опроверг представленные в сериале «Чернобыль» факты
Бывший президент СССР Михаил Горбачев заявил, что события, изложенные в мини-сериале телеканала HBO «Чернобыль», не до конца соответствуют реальности.
Обновлено в 11:26
Происшествия
Летевший из Петербурга в Алма-Ату самолет вынужденно сел в Москве
Самолет казахстанской авиакомпании Air Astana, выполнявший рейс сообщением Санкт-Петербург — Алма-Ата, по технической причине экстренно сел в одном из аэропортов Москвы.
Обновлено в 10:40
Политика
NYT: Китай предостерёг Microsoft и Dell от прекращения поставок КНР
Власти КНР предупредили зарубежные компании, в частности Microsoft, Dell и Samsung Electronics, о «серьёзных последствиях» в случае их согласия следовать запрету США относительно поставок технологий китайским компаниям.
Обновлено в 10:47
Политика
Порошенко захотел стать премьер-министром Украины
Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил о готовности возглавить правительство страны, если его партия победит на предстоящих выборах в Верховную раду.
Обновлено в 09:36
Происшествия
После ДТП с двумя автобусами в Сочи госпитализировали более 20 человек
Ранее ГУ МВД по Краснодарскому краю сообщило об 11 пострадавших при столкновении двух экскурсионных автобусов в Сочи на углу улиц Старообрядческой и Таврической, позднее их число выросло до 15 человек.
Обновлено в 05:14
Футбол
«Пэлас» отказал «МЮ» в трансфере Уан-Биссаки за 40 млн фунтов
Манкунианцы сделали предложение в 40 млн фунтов о трансфере 21-летнего игрока, но оно было отклонено, сообщает The Telegraph.
Обновлено в 10:45
Происшествия
В городе Щекино Тульской области горит кровля торгового центра
Крыша торгового центра горит в городе Щекино Тульской области.
Обновлено в 11:52
Происшествия
Москвичка захватила в плен «мужа на час»
Женщине нужно было покрасить стену на кухне, и она обратилась к услугам "мужа на час".
Обновлено в 09:29
Общество
Роспотребнадзор проверит маркировку «Крота» после отравления Алибасова
Роспотребнадзор собирается проверить маркировку средства для прочистки труб «Крот» на соответствие требованиям ГОСТа.
Обновлено в 14:35
Недвижимость
Квартирам не хватает покупателей
Похожие цифры приводят в «Авито недвижимости»: аналитики сервиса подсчитали, что за месяц средняя цена вторичного жилья в России выросла на 0,4%, до 64,9 тыс. руб. за кв. м. В их данных представлен только один город, где месячная динамика цен достигла 1%,— Санкт-Петербург.
Обновлено в 10:00
Происшествия
Шестун обвенчался в «Матросской Тишине»
Обновлено в 09:13
Политика
Премьер Молдавии отказалась подчиняться решениям Конституционного суда
Молдавские парламент и правительство были избраны законным путем и не станут подчиняться решениям Конституционного суда, заявила премьер-министр Майя Санду.
Обновлено в 13:53
Общество
Осипову поместили в изолятор из-за отказа делать пробу Манту
Россиянку Богдану Осипову поместили в изолятор в Канзасе за отказ делать пробу Манту, сообщила РИА Новости организатор группы общественной поддержки Осиповой Татьяна Якушева.
Обновлено в 12:30
Армия и оружие
ВСУ понесли потери в Донбассе, рассказали в ДНР
Обновлено в 13:14
Спорт
Сборная России обыграла итальянцев в волейбольной Лиге наций
Обновлено в 12:26
Футбол
Фабрегас подшутил над Головиным после матча с Сан-Марино
Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас отреагировал на публикацию своего одноклубника и хавбека сборной России Александра Головина, сделанную после победы российской команды над сборной Сан-Марино в матче отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года.
Обновлено в 10:50
Политика
Кадыров призвал не давить на следствие в связи с делом Голунова
Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал прекратить прессинг в связи с делом задержанного в Москве журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова.
Обновлено в 14:21
Политика
Зеленский открыл съезд партии «Слуга народа»
Президент Украины Владимир Зеленский выступил на съезде своей партии "Слуга народа".
Обновлено в 06:17
Происшествия
Число задержанных протестующих в Казахстане достигло почти 500 человек
Количество задержанных в Нур-Султане и Алма-Ате участников несанкционированных митингов против выборов президента Казахстана составляет около 500 человек.
Обновлено в 12:33