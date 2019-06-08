Армия и оружие

Соловьев оценил реакцию российских моряков на маневр крейсера ВМС СШАРБК вчера в 15:28

Телеведущий Владимир Соловьев удивился выдержке российских моряков большого противолодочного корабля «Адмирал Виноградов» во время опасного сближения с американским ракетным крейсером в Тихом океане. Об этом журналист сообщил в своем Instagram.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Соловьёва поразила реакция российских моряков на опасный манёвр крейсера США

Life.ruвчера в 20:30

Соловьева поразило поведение российского моряка при сближении с крейсером США

Взгляд.рувчера в 19:55

В Сети оценили реакцию российских моряков на опасное сближение с крейсером США

РЕН ТВ07 июня в 23:55

Соловьев заметил загорающего моряка на видео опасного сближения кораблей

Телеканал 360°вчера в 15:40

Соловьева поразило спокойствие российских моряков при сближении с крейсером ВМС США

ФАНвчера в 13:53

"Нервы железобетонные!": Соловьёв не сдержал эмоций, увидев реакцию русских моряков на манёвр крейсера ВМС США

Царьградвчера в 10:08

Соловьев удивился реакции российских моряков на маневр крейсера ВМС США

РИА Новостивчера в 15:49
Показать все источники
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 13:35, Ашберн
Происшествия

Один из терминалов Шереметьево затопило

Отмечается, что пассажиры вынуждены перемещаться по затопленным водой полам терминала.
Обновлено в 12:15
Происшествия

Голунов находился под наблюдением полиции с марта

Журналист «Медузы» Иван Голунов находился под наблюдением полиции с марта 2019 года.
Обновлено в 06:48
Происшествия

Осипову поместили в изолятор из-за отказа делать пробу Манту

Россиянку Богдану Осипову поместили в изолятор в Канзасе за отказ делать пробу Манту, сообщила РИА Новости организатор группы общественной поддержки Осиповой Татьяна Якушева.
Обновлено в 12:30
Происшествия

В Тульской области загорелся торговый центр

Пожарные тушат пожар на крыше торгового центра в городе Щекино Тульской области, пострадавших нет, сообщил РИА Новости представитель ГУ МЧС по региону.
Обновлено в 12:08
Происшествия

Опубликовано видео с места ДТП с туристическими автобусами в Сочи

В Сети появилось видео с места столкновения двух экскурсионных автобусов в Сочи.
Обновлено в 05:24
Авто

Половина праворульных авто в России приходится на пять регионов

Обновлено в 06:42
Недвижимость

Квартирам не хватает покупателей

Похожие цифры приводят в «Авито недвижимости»: аналитики сервиса подсчитали, что за месяц средняя цена вторичного жилья в России выросла на 0,4%, до 64,9 тыс. руб. за кв. м. В их данных представлен только один город, где месячная динамика цен достигла 1%,— Санкт-Петербург.
Обновлено в 10:00
Происшествия

Москвичка захватила в плен «мужа на час»

Женщине нужно было покрасить стену на кухне, и она обратилась к услугам "мужа на час".
Обновлено в 09:29
Шоу-бизнес

Настя Каменских и Потап хотели отпраздновать свадьбу в Италии

Планируя свою свадьбу, изначально Потап и Настя Пара думали отпраздновать ее во Франции или Италии, но затем отложили эту идею, так как всей гостей транспортировать за границу было достаточно проблематично.
Обновлено в 07:47
Авто

Составлен топ-5 настоящих мужских внедорожников

«Автоновости дня» составили топ-5 внедорожников, которые брутальны не только по виду, но и по характеру, то есть отлично справляются с бездорожьем.
Обновлено в 08:48
Культура

Горбачев опроверг представленные в сериале «Чернобыль» факты

Бывший президент СССР Михаил Горбачев заявил, что события, изложенные в мини-сериале телеканала HBO «Чернобыль», не до конца соответствуют реальности.
Обновлено в 11:26
Шоу-бизнес

54-летняя Лютаева не стала надевать белье под белую блузу

Примечательно, что знаменитость не стала надевать лиф под наряд. Ткань блузы облегала формы Лютаевой, как вторая кожа.
Обновлено в 12:38
Политика

В ЕС отреагировали на ситуацию в Молдавии

"Европейский союз готов работать с демократически легитимным правительством на основе взаимной приверженности реформам и основным принципам, закреплённым в нашем соглашении об ассоциации", — говорится в совместном заявлении, опубликованном на сайте внешнеполитической службы ЕС.
Обновлено в 11:47
Здоровье

Названа причина преждевременной смерти молодых людей

По данным исследования, один из 7 случаев смерти связан с недостаточным употреблением фруктов, а один из 12 - с нехваткой овощей.
Обновлено в 09:31
Шоу-бизнес

Дарья Мельникова ответила на критику за излишнюю худобу

Обновлено в 10:00
Шоу-бизнес

Сын Бари Алибасова рассказал о состоянии отца

Обновлено вчера в 06:27
Происшествия

Выброс химикатов в реку произошел на Украине

Обновлено в 08:42
Общество

Температура воздуха в Москве повторила рекорд 1999 года

Обновлено в 10:22
Происшествия

В Уфе произошла стрельба возле автовокзала

В Уфе возле автовокзала Южный мужчина из охотничьего ружья убил водителя припаркованного рядом автомобиля и ранил его пассажирку.
Обновлено в 12:53
Происшествия

Константин Хабенский поддержал Ивана Голунова со сцены «Кинотавра»

Обновлено в 13:14
Теннис

Рафаэль Надаль в 12-й раз выиграл «Ролан Гаррос»

Обновлено в 12:29
Происшествия

Число задержанных протестующих в Казахстане достигло почти 500 человек

Количество задержанных в Нур-Султане и Алма-Ате участников несанкционированных митингов против выборов президента Казахстана составляет около 500 человек.
Обновлено в 12:33
Политика

Захарова предупредила о планах США ослабить отношения России и КНР

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Соединённые Штаты заинтересованы в ослаблении взаимоотношений Москвы и Пекина и «всё поставят на карту» для достижения своих целей.
Обновлено в 11:20
Происшествия

Суд отправил журналиста Ивана Голунова под домашний арест

Обновлено вчера в 15:20
Шоу-бизнес

Сын Бари Алибасова избивал беременную жену

Сын Бари Алибасова Бари-младший переживает неприятности: мало того, что его отец в тяжелом состоянии попал в больницу, жена Алибасова-младшего подает на развод.
Обновлено в 03:18
Единоборства

Головкин нокаутировал Роллса в первом бою после поражения от Альвареса

Бывший чемпион мира по боксу по трем престижным версиям казахстанец Геннадий Головкин одержал победу в первом поединке после поражения от мексиканца Сауля Альвареса.
Обновлено вчера в 23:31
Общество

Власти Солсбери пообещали выкупить дом Скрипаля

Канингем указал, что соседи бывшего сотрудника ГРУ опасаются, что дом купят люди, которые захотят сделать деньги на истории Скрипалей и превратят его в гостиницу.
Обновлено в 12:19
Гаджеты

Новый Android отучили от автоматического подключения к сетям Wi-Fi

Если пользователь отключит активную сеть, то она будет заблокирована на сутки.
Обновлено в 12:54
Футбол

Сборная Англии заняла третье место в Лиге наций

Футболисты сборной Англии обыграли команду Швейцарии и заняли третье место в Лиге наций.
Обновлено в 12:01
Происшествия

В Лондоне горит семиэтажный дом

Сотня пожарных выехала в воскресенье для ведения борьбы с огнем в семиэтажном жилом доме, расположенном в районе Баркинг в восточной части Лондона.
Обновлено в 12:07
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Адмирал Виноградов
Эскадренный миноносец
Большой противолодочный корабль проекта 1155. Бортовой номер - 572. Назван в честь адмирала Н. И. Виноградова.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное