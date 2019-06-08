Армия и оружие
Соловьёв оценил реакцию российских моряков на манёвр крейсера СШАRT на русском 13:28
Телеведущий Владимир Соловьёв удивился выдержке членов экипажа российского противолодочного корабля «Адмирал Виноградов» во время опасного сближения с ракетным крейсером Военно-морских сил США USS Chancellorsville. В своём Instagram Соловьёв опубликовал видео инцидента.
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Политика
Посаженный Трампом и Макроном дуб погиб
Дуб, который в апреле прошлого года посадили президент США Дональд Трамп и французский лидер Эммануэль Макрон, погиб, сообщает газета Monde.
Обновлено в 13:15
Футбол
Россия разгромила Сан-Марино в отборочном матче ЧЕ-2020
Обновлено в 14:02
Спорт
ИААФ не восстановила Всероссийскую федерацию легкой атлетики
Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) принял решение не восстанавливать членство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).
Обновлено в 13:36
Общество
Рособрнадзор представил первые итоги ЕГЭ
Первые результаты прошедших Единых государственных экзаменов (ЕГЭ) в 2019 году говорят об объективности, они не демонстрируют никаких аномалий.
Обновлено в 08:22
Происшествия
Журналиста Голунова доставили в суд
Корреспондент интернет-издания «Медуза» Иван Голунов, обвиняемый в попытке сбыта наркотиков, доставлен в Никулинский суд Москвы для решения вопроса об избрании меры пресечения.
Обновлено в 13:00
Политика
Лидер Партии социалистов избрана председателем парламента Молдавии
Лидер Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) Зинаида Гречаный избрана председателем парламента государства.
Обновлено в 09:17
Армия и оружие
Стало известно об отступлении российских военных в Сирии
Российским военнослужащим пришлось отступить с военной базы в Таль-Сальбе на севере сирийской провинции Хама после того, как боевики группировки «Хайат Тахрир-аш-Шам» (ХТШ, создана на базе запрещенной в России «Джабхат ан-Нусры») нанесли по их позициям несколько артиллерийских ударов.
Обновлено вчера в 11:13
Происшествия
Задержанного журналиста Голунова увезли в больницу
Задержанного в Москве корреспондента интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова, обвиняемого в покушении на сбыт наркотиков, увезли в больницу с жалобами на плохое самочувствие.
Обновлено в 07:48
Происшествия
Появились фотографии подозреваемых в убийстве мастера спорта в Москве
Телеканал РЕН ТВ опубликовал фотографии подозреваемых в убийстве 34-летнего мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева в Москве.
Обновлено в 14:11
Автоспорт
Феттель стал лучшим в третьей практике Гран-при Канады «Формулы-1»
Немецкий пилот "Феррари" Себастьян Феттель показал лучшее время в третьей сессии свободных заездов седьмого этапа чемпионата "Формулы-1" Гран-при Канады, который проходит в Монреале на автодроме имени Жиля Вильнева.
Обновлено в 12:44
Авто
Составлен топ-10 самых популярных иномарок с пробегом в РФ
Портал "Цена Авто" составил рейтинг самых популярных иномарок на вторичном российском рынке на основе данных о продажах за первые 4 месяца 2019 года.
Обновлено в 01:00
Общество
День рождения Елизаветы II отметят в Лондоне традиционным парадом
Традиционный военный парад по случаю 93-летия королевы Великобритании Елизаветы II состоится в субботу на Парадном плацу Королевской конной гвардии в Лондоне.
Обновлено вчера в 22:48
Технологии
Секретный самолет Celera 500L готовится к первому полету в США
Секретные работы ведутся уже на протяжении 10 лет, и вот теперь, судя по всему, воздушное судно готовится к испытательным полетам.
Обновлено в 13:14
Теннис
Барти победила Вондроушеву и впервые в карьере выиграла «Ролан Гаррос»
Для 23-летней австралийки победа на «Ролан Гаррос» стала пятым титулом в карьере. Спортсменка впервые победила на турнире Большого шлема.
Обновлено в 12:08
Происшествия
Врач объявил об отсутствии у журналиста Голунова серьезных травм
Ранее в субботу, 8 июня, врач из бригады скорой помощи, которая доставила Голунова в больницу, рассказала, что у него обнаружены гематома затылочной области, множественные ссадины грудной клетки, ушиб 10-го и 11-го ребер, а также подозрения на закрытую черепно-мозговую травму и на сотрясение головного мозга.
Обновлено в 12:28
Происшествия
Дознаватель московской полиции покончил с собой в ОВД
В московском здании ОМВД на Байкальской улице обнаружен мертвым сотрудник полиции — дознаватель отдела полиции «Гольяново» Николай Корохов.
Обновлено в 13:35
Экономика
Петербург заключил на ПМЭФ соглашения на 182 млрд рублей
Обновлено в 11:54
Происшествия
В Таиланде задержали россиянина, поправившего визовую отметку ручкой
Власти Таиланда задержали на границе с Камбоджей россиянина, который попытался подделать визовую отметку с помощью ручки, сообщает новостной интернет-портал Thaiger.
Обновлено в 11:49
Политика
Поезда по Крымскому мосту запустят раньше срока — глава Крыма
Есть вероятность, что поезда по Крымскому мосту пойдут раньше срока, заявил глава Республики Крым Сергей Аксенов 8 июня журналистам на полях Петербургского международного экономического форума 2019.
Обновлено в 03:45
Кино
Стартовали съемки нового сезона сериала «Мажор»
Обновлено в 12:55
Экономика
В Минтруде озвучили основную причину снижения рождаемости в РФ
Минтрудом была названа основная причина снижения рождаемости в РФ, заключающаяся в сравнительно низком уровне доходов граждан.
Обновлено в 10:16
Общество
Москвичей предупредили о дожде с грозой вечером 8 июня
Обновлено в 09:34
Происшествия
Вице-премьер Борисов заявил об отсутствии претензий к SSJ100
Вице-премьер Юрий Борисов заявил, что нет никаких подтверждений того, что авиакатастрофа с лайнером SSJ100 авиакомпании «Аэрофлот» в Шереметьево произошла по вине самолета.
Обновлено в 03:27
Шоу-бизнес
Анна Семенович восхитила поклонников фотографией в красном платье
Семнович выложила в Инстаграм изображение, на котором позирует в длинном платье страстного красного цвета с силуэтом русалки.
Обновлено вчера в 04:58
Транспорт
В РЖД сообщили о планах убрать из части поездов вагоны-рестораны
«Российские железные дороги» (РЖД) могут убрать из некоторых поездов дальнего следования вагоны-рестораны.
Обновлено в 04:02
Армия и оружие
США в преддверии выборов сеют хаос в Сирии и Ближнем Востоке
Старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов считает, что, несмотря на заявления Трампа о выводе войск, США намерены сохранить свои позиции на Ближнем Востоке на долгое время.
Обновлено в 12:44