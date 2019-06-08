Армия и оружие

Соловьёв оценил реакцию российских моряков на манёвр крейсера СШАRT на русском 13:28

Телеведущий Владимир Соловьёв удивился выдержке членов экипажа российского противолодочного корабля «Адмирал Виноградов» во время опасного сближения с ракетным крейсером Военно-морских сил США USS Chancellorsville. В своём Instagram Соловьёв опубликовал видео инцидента.
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Соловьёв оценил реакцию российских моряков на манёвр крейсера США

RT на русском13:28

Соловьева поразило спокойствие российских моряков при сближении с крейсером ВМС США

ФАН13:53

Пользователи Сети оценили реакцию моряков РФ на сближение с крейсером США

Life.ru01:31

Спокойствие российских моряков во время сближения с крейсером США оценили в Сети

Телеканал 360°03:06

На Западе оценили реакцию российских моряков на сближение с крейсером ВМС США

Взгляд.ру02:44

Соловьев оценил реакцию российских моряков на маневр крейсера США

РИА Новости12:44

В Сети оценили реакцию российских моряков на опасное сближение с крейсером США

РЕН ТВвчера в 23:55
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 14:43, Ашберн
Шоу-бизнес

Алексей Панин пригрозил Гарику Харламову разрушить его семейную жизнь

Обновлено в 11:56
Политика

Посаженный Трампом и Макроном дуб погиб

Дуб, который в апреле прошлого года посадили президент США Дональд Трамп и французский лидер Эммануэль Макрон, погиб, сообщает газета Monde.
Обновлено в 13:15
Футбол

Россия разгромила Сан-Марино в отборочном матче ЧЕ-2020

Обновлено в 14:02
Спорт

ИААФ не восстановила Всероссийскую федерацию легкой атлетики

Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) принял решение не восстанавливать членство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).
Обновлено в 13:36
Общество

Рособрнадзор представил первые итоги ЕГЭ

Первые результаты прошедших Единых государственных экзаменов (ЕГЭ) в 2019 году говорят об объективности, они не демонстрируют никаких аномалий.
Обновлено в 08:22
Происшествия

Журналиста Голунова доставили в суд

Корреспондент интернет-издания «Медуза» Иван Голунов, обвиняемый в попытке сбыта наркотиков, доставлен в Никулинский суд Москвы для решения вопроса об избрании меры пресечения.
Обновлено в 13:00
Политика

Лидер Партии социалистов избрана председателем парламента Молдавии

Лидер Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) Зинаида Гречаный избрана председателем парламента государства.
Обновлено в 09:17
Армия и оружие

Стало известно об отступлении российских военных в Сирии

Российским военнослужащим пришлось отступить с военной базы в Таль-Сальбе на севере сирийской провинции Хама после того, как боевики группировки «Хайат Тахрир-аш-Шам» (ХТШ, создана на базе запрещенной в России «Джабхат ан-Нусры») нанесли по их позициям несколько артиллерийских ударов.
Обновлено вчера в 11:13
Происшествия

Задержанного журналиста Голунова увезли в больницу

Задержанного в Москве корреспондента интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова, обвиняемого в покушении на сбыт наркотиков, увезли в больницу с жалобами на плохое самочувствие.
Обновлено в 07:48
Происшествия

Журналисту Голунову предъявили обвинение в попытке сбыта наркотиков

Обновлено в 05:46
Происшествия

Появились фотографии подозреваемых в убийстве мастера спорта в Москве

Телеканал РЕН ТВ опубликовал фотографии подозреваемых в убийстве 34-летнего мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева в Москве.
Обновлено в 14:11
Автоспорт

Феттель стал лучшим в третьей практике Гран-при Канады «Формулы-1»

Немецкий пилот "Феррари" Себастьян Феттель показал лучшее время в третьей сессии свободных заездов седьмого этапа чемпионата "Формулы-1" Гран-при Канады, который проходит в Монреале на автодроме имени Жиля Вильнева.
Обновлено в 12:44
Авто

Составлен топ-10 самых популярных иномарок с пробегом в РФ

Портал "Цена Авто" составил рейтинг самых популярных иномарок на вторичном российском рынке на основе данных о продажах за первые 4 месяца 2019 года.
Обновлено в 01:00
Общество

День рождения Елизаветы II отметят в Лондоне традиционным парадом

Традиционный военный парад по случаю 93-летия королевы Великобритании Елизаветы II состоится в субботу на Парадном плацу Королевской конной гвардии в Лондоне.
Обновлено вчера в 22:48
Происшествия

У суда задержали проводивших пикеты в поддержку Голунова журналистов

Обновлено в 04:38
Происшествия

В Петербурге задержали байкера, уронившего спутницу под иномарку

Обновлено в 13:38
Технологии

Секретный самолет Celera 500L готовится к первому полету в США

Секретные работы ведутся уже на протяжении 10 лет, и вот теперь, судя по всему, воздушное судно готовится к испытательным полетам.
Обновлено в 13:14
Теннис

Барти победила Вондроушеву и впервые в карьере выиграла «Ролан Гаррос»

Для 23-летней австралийки победа на «Ролан Гаррос» стала пятым титулом в карьере. Спортсменка впервые победила на турнире Большого шлема.
Обновлено в 12:08
Происшествия

Врач объявил об отсутствии у журналиста Голунова серьезных травм

Ранее в субботу, 8 июня, врач из бригады скорой помощи, которая доставила Голунова в больницу, рассказала, что у него обнаружены гематома затылочной области, множественные ссадины грудной клетки, ушиб 10-го и 11-го ребер, а также подозрения на закрытую черепно-мозговую травму и на сотрясение головного мозга.
Обновлено в 12:28
Происшествия

Дознаватель московской полиции покончил с собой в ОВД

В московском здании ОМВД на Байкальской улице обнаружен мертвым сотрудник полиции — дознаватель отдела полиции «Гольяново» Николай Корохов.
Обновлено в 13:35
Экономика

Петербург заключил на ПМЭФ соглашения на 182 млрд рублей

Обновлено в 11:54
Происшествия

В Таиланде задержали россиянина, поправившего визовую отметку ручкой

Власти Таиланда задержали на границе с Камбоджей россиянина, который попытался подделать визовую отметку с помощью ручки, сообщает новостной интернет-портал Thaiger.
Обновлено в 11:49
Политика

Поезда по Крымскому мосту запустят раньше срока — глава Крыма

Есть вероятность, что поезда по Крымскому мосту пойдут раньше срока, заявил глава Республики Крым Сергей Аксенов 8 июня журналистам на полях Петербургского международного экономического форума 2019.
Обновлено в 03:45
Кино

Стартовали съемки нового сезона сериала «Мажор»

Обновлено в 12:55
Экономика

В Минтруде озвучили основную причину снижения рождаемости в РФ

Минтрудом была названа основная причина снижения рождаемости в РФ, заключающаяся в сравнительно низком уровне доходов граждан.
Обновлено в 10:16
Общество

Москвичей предупредили о дожде с грозой вечером 8 июня

Обновлено в 09:34
Происшествия

Вице-премьер Борисов заявил об отсутствии претензий к SSJ100

Вице-премьер Юрий Борисов заявил, что нет никаких подтверждений того, что авиакатастрофа с лайнером SSJ100 авиакомпании «Аэрофлот» в Шереметьево произошла по вине самолета.
Обновлено в 03:27
Шоу-бизнес

Анна Семенович восхитила поклонников фотографией в красном платье

Семнович выложила в Инстаграм изображение, на котором позирует в длинном платье страстного красного цвета с силуэтом русалки.
Обновлено вчера в 04:58
Транспорт

В РЖД сообщили о планах убрать из части поездов вагоны-рестораны

«Российские железные дороги» (РЖД) могут убрать из некоторых поездов дальнего следования вагоны-рестораны.
Обновлено в 04:02
Армия и оружие

США в преддверии выборов сеют хаос в Сирии и Ближнем Востоке

Старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов считает, что, несмотря на заявления Трампа о выводе войск, США намерены сохранить свои позиции на Ближнем Востоке на долгое время.
Обновлено в 12:44
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