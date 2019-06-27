Экономика

Sollers выкупит 51% в СП с Ford за $75 млнИнтерфакс вчера в 10:22

Как говорится в сообщении "Соллерса", совет директоров дал согласие на совершение крупной сделки - договора о приобретении у Ford Russia Holdings B.V. 51% акций компании Ford Sollers Netherlands B.V. за $75 млн.
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Ford доплатил «Соллерс» за участие

Коммерсантъвчера в 15:11

Sollers приобретет чуть больше половины в совместном предприятии с Ford за $75 млн

Реальное времявчера в 10:49

Sollers выкупает у Ford за $75 млн 51% нового СП

ПРАЙМвчера в 10:12

Sollers выкупит долю в СП с Ford за $75 млн

Rambler News Serviceвчера в 10:28

Sollers выкупит 51% в СП с Ford за $75 млн

Интерфаксвчера в 10:22

«СОЛЛЕРС» выкупит 51% СП у Ford за $75 млн

Finam.Ruвчера в 10:14

Sollers выкупит 51% в СП с Ford за $75 млн

Финмаркетвчера в 10:38
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 05:42, Ашберн
Происшествия

Петербуржец с мачете напал на охранника из-за места на парковке

Сотрудник охранной фирмы нагнал нападавшего у дома №43 по улице Кирочной. Петербуржец ударил охранника мачете по руке и вновь убежал.
Обновлено в 03:41
Политика

В Осаке прошла встреча Путина и Трампа

Обновлено в 02:29
Транспорт

Контроль за соблюдением ПДД на Крымском мосту усилен из-за трафика

«В настоящее время с учётом повышенного автомобильного трафика через Крымский мост сотрудниками Госавтоинспекции усилен контроль за соблюдением ПДД всеми участниками дорожного движения», — заявил ТАСС представитель ведомства.
Обновлено в 04:08
Здоровье

Онколог рассказал, что способствует развитию рака груди

Обновлено вчера в 23:57
Политика

Президенты Белоруссии и Таджикистана провели переговоры в Минске

28 июня в Минске прошли двусторонние переговоры между Александром Лукашенко и президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.
Обновлено в 03:31
Происшествия

Завершено расследование дела об изнасиловании дознавательницы в Уфе

Сотрудники следственного комитета Башкирии рассказали о завершении расследования уголовного дела о групповом изнасиловании дознавательницы в уфимском отделе полиции.
Обновлено в 05:26
Политика

В Совфеде оценили слова Порошенко о Крыме

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в разговоре с RT прокомментировал заявление бывшего президента Украины Петра Порошенко о том, что восстановление России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) — первый шаг к европейскому признанию Крыма российской территорией.
Обновлено в 03:22
Общество

МЧС предупреждает о сильном дожде и ветре в Москве

В ближайшие несколько часов в Москве ожидается сильный дождь с порывами 12 – 17 м / с. В сообщении на сайте МЧС говорится, что неблагоприятные погодные условия сохранятся до конца суток.
Обновлено в 02:12
Политика

Трамп сравнил встречу с Путиным с церемонией «Оскара»

Президент США Дональда Трамп заявил, что обстановка на встрече с президентом России Владимиром Путиным на саммите G20 была похожа на церемонию вручения премии "Оскар", передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:07
Общество

В соцсетях появилось видео косаток после выпуска из «китовой тюрьмы»

В Сети появилось видео с реакцией белух из приморской «китовой тюрьмы», выпущенных накануне в Охотское море.
Обновлено в 04:08
Транспорт

Карту камер видеофиксации Подмосковья опубликовал Минтранс

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области опубликовало полный перечень мест установки стационарных и передвижных комплексов фотовидеофиксации, сообщает пресс-служба ведомства.
Обновлено вчера в 11:12
Экономика

Васильева разъяснила, как считаются зарплаты учителям

Министр просвещения Ольга Васильева рассказала, как рассчитываются зарплаты учителей.
Обновлено в 04:41
Происшествия

Миллиардную финансовую пирамиду нашли в России

Волк заявила, что задержание осуществлено совместно сотрудниками главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России и коллегами из Ярославской области.
Обновлено в 04:15
Политика

Зеленский устроил флешмоб и запретил депутатам в нем участвовать

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил граждан страны с Днем конституции и призвал принять участие во флешмобе.
Обновлено в 04:25
Общество

Большая розница: ритейлеры сворачивают развитие гипермаркетов

Обновлено вчера в 17:02
Происшествия

В Испании от жары умер 17-летний подросток

В Кордове от жары умер 17-летний подросток, причиной врачи назвали тепловой удар.
Обновлено в 04:58
Общество

Власти Москвы объяснили закрытие Хохловской площади

Власти Москвы объяснили закрытие Хохловской площади необходимостью проведения дополнительных работ на ней, говорится в пресс-релизе префектуры ЦАО.
Обновлено в 04:18
Происшествия

ФСБ и СКР проводят обыски в салонах автодилера «Рольф»

В четверг, 27 июня, сотрудники Федеральной службы безопасности и Следственного комитета РФ проводят обыски в петербургских салонах компании «Рольф».
Обновлено вчера в 06:21
Происшествия

Во время паводка в Иркутской области погибло два человека

Семья из двух человек погибла в деревне Евдокимовка Тулунского района в результате сильного паводка на территории Иркутской области, доложил заммэра Тулунского района Владимир Карпенко на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям.
Обновлено в 05:07
Происшествия

В Казани автомобиль протаранил стену нового зоопарка

В Казани в стену одного из зданий нового зоопарка «Река Замбези» на полной скорости влетел Mercedes.
Обновлено в 04:47
Шоу-бизнес

Михаил Ефремов с трудом держался на похоронах матери

Обновлено вчера в 07:05
Армия и оружие

Минобороны рассекретило архив о первых испытаниях автомата Калашникова

Минобороны России рассекретило архивные документы о первых испытаниях автомата Калашникова.
Обновлено в 03:17
Происшествия

В ДТП под Ульяновском погибли трое самарских полицейских

Обновлено в 03:54
Финансы

Россия и Китай отказались от доллара при расчетах между собой

Доллар, от использования которого в расчетах стараются отказаться Россия и Китай, на протяжение более ста лета постепенно стал общепризнанной валютой для международных расчетов.
Обновлено в 03:42
Политика

Решение ЕС о продлении экономических санкций против РФ вступает в силу

Решение Совета ЕС о продлении экономических санкций в отношении России было опубликовано в официальном журнале Евросоюза в пятницу, 28 июня.
Обновлено в 04:53
Музыка

Объявлены победители конкурса Чайковского

Обновлено вчера в 19:01
Общество

Названы самые популярные у иностранцев регионы России

По итогам весны 2019 года самыми популярными регионами России для иностранцев стали Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край.
Обновлено в 03:30
Армия и оружие

Российских журналистов обстреляли в Донбассе

Обновлено вчера в 18:07
Происшествия

Из-за моста через Какву в Серове возбудили уголовное дело

Обновлено в 04:25
Происшествия

В Москве задержан сотрудник Фонда борьбы с коррупцией Руслан Шаведдинов

Как написала в Твиттере пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш, полицейские поджидали его возле подъезда.
Обновлено в 04:31
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