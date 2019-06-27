Экономика
Sollers выкупит 51% в СП с Ford за $75 млнИнтерфакс вчера в 10:22
Как говорится в сообщении "Соллерса", совет директоров дал согласие на совершение крупной сделки - договора о приобретении у Ford Russia Holdings B.V. 51% акций компании Ford Sollers Netherlands B.V. за $75 млн.
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Sollers приобретет чуть больше половины в совместном предприятии с Ford за $75 млн
Реальное времявчера в 10:49
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Происшествия
Петербуржец с мачете напал на охранника из-за места на парковке
Сотрудник охранной фирмы нагнал нападавшего у дома №43 по улице Кирочной. Петербуржец ударил охранника мачете по руке и вновь убежал.
Обновлено в 03:41
Политика
В Осаке прошла встреча Путина и Трампа
Обновлено в 02:29
Транспорт
Контроль за соблюдением ПДД на Крымском мосту усилен из-за трафика
«В настоящее время с учётом повышенного автомобильного трафика через Крымский мост сотрудниками Госавтоинспекции усилен контроль за соблюдением ПДД всеми участниками дорожного движения», — заявил ТАСС представитель ведомства.
Обновлено в 04:08
Здоровье
Онколог рассказал, что способствует развитию рака груди
Обновлено вчера в 23:57
Политика
Президенты Белоруссии и Таджикистана провели переговоры в Минске
28 июня в Минске прошли двусторонние переговоры между Александром Лукашенко и президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.
Обновлено в 03:31
Происшествия
Завершено расследование дела об изнасиловании дознавательницы в Уфе
Сотрудники следственного комитета Башкирии рассказали о завершении расследования уголовного дела о групповом изнасиловании дознавательницы в уфимском отделе полиции.
Обновлено в 05:26
Политика
В Совфеде оценили слова Порошенко о Крыме
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в разговоре с RT прокомментировал заявление бывшего президента Украины Петра Порошенко о том, что восстановление России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) — первый шаг к европейскому признанию Крыма российской территорией.
Обновлено в 03:22
Общество
МЧС предупреждает о сильном дожде и ветре в Москве
В ближайшие несколько часов в Москве ожидается сильный дождь с порывами 12 – 17 м / с. В сообщении на сайте МЧС говорится, что неблагоприятные погодные условия сохранятся до конца суток.
Обновлено в 02:12
Политика
Трамп сравнил встречу с Путиным с церемонией «Оскара»
Президент США Дональда Трамп заявил, что обстановка на встрече с президентом России Владимиром Путиным на саммите G20 была похожа на церемонию вручения премии "Оскар", передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:07
Общество
В соцсетях появилось видео косаток после выпуска из «китовой тюрьмы»
В Сети появилось видео с реакцией белух из приморской «китовой тюрьмы», выпущенных накануне в Охотское море.
Обновлено в 04:08
Транспорт
Карту камер видеофиксации Подмосковья опубликовал Минтранс
Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области опубликовало полный перечень мест установки стационарных и передвижных комплексов фотовидеофиксации, сообщает пресс-служба ведомства.
Обновлено вчера в 11:12
Экономика
Васильева разъяснила, как считаются зарплаты учителям
Министр просвещения Ольга Васильева рассказала, как рассчитываются зарплаты учителей.
Обновлено в 04:41
Происшествия
Миллиардную финансовую пирамиду нашли в России
Волк заявила, что задержание осуществлено совместно сотрудниками главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России и коллегами из Ярославской области.
Обновлено в 04:15
Политика
Зеленский устроил флешмоб и запретил депутатам в нем участвовать
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил граждан страны с Днем конституции и призвал принять участие во флешмобе.
Обновлено в 04:25
Общество
Большая розница: ритейлеры сворачивают развитие гипермаркетов
Обновлено вчера в 17:02
Происшествия
В Испании от жары умер 17-летний подросток
В Кордове от жары умер 17-летний подросток, причиной врачи назвали тепловой удар.
Обновлено в 04:58
Общество
Власти Москвы объяснили закрытие Хохловской площади
Власти Москвы объяснили закрытие Хохловской площади необходимостью проведения дополнительных работ на ней, говорится в пресс-релизе префектуры ЦАО.
Обновлено в 04:18
Происшествия
ФСБ и СКР проводят обыски в салонах автодилера «Рольф»
В четверг, 27 июня, сотрудники Федеральной службы безопасности и Следственного комитета РФ проводят обыски в петербургских салонах компании «Рольф».
Обновлено вчера в 06:21
Происшествия
Во время паводка в Иркутской области погибло два человека
Семья из двух человек погибла в деревне Евдокимовка Тулунского района в результате сильного паводка на территории Иркутской области, доложил заммэра Тулунского района Владимир Карпенко на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям.
Обновлено в 05:07
Происшествия
В Казани автомобиль протаранил стену нового зоопарка
В Казани в стену одного из зданий нового зоопарка «Река Замбези» на полной скорости влетел Mercedes.
Обновлено в 04:47
Шоу-бизнес
Михаил Ефремов с трудом держался на похоронах матери
Обновлено вчера в 07:05
Армия и оружие
Минобороны рассекретило архив о первых испытаниях автомата Калашникова
Минобороны России рассекретило архивные документы о первых испытаниях автомата Калашникова.
Обновлено в 03:17
Происшествия
В ДТП под Ульяновском погибли трое самарских полицейских
Обновлено в 03:54
Финансы
Россия и Китай отказались от доллара при расчетах между собой
Доллар, от использования которого в расчетах стараются отказаться Россия и Китай, на протяжение более ста лета постепенно стал общепризнанной валютой для международных расчетов.
Обновлено в 03:42
Политика
Решение ЕС о продлении экономических санкций против РФ вступает в силу
Решение Совета ЕС о продлении экономических санкций в отношении России было опубликовано в официальном журнале Евросоюза в пятницу, 28 июня.
Обновлено в 04:53
Музыка
Объявлены победители конкурса Чайковского
Обновлено вчера в 19:01
Общество
Названы самые популярные у иностранцев регионы России
По итогам весны 2019 года самыми популярными регионами России для иностранцев стали Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край.
Обновлено в 03:30
Армия и оружие
Российских журналистов обстреляли в Донбассе
Обновлено вчера в 18:07
Происшествия
В Москве задержан сотрудник Фонда борьбы с коррупцией Руслан Шаведдинов
Как написала в Твиттере пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш, полицейские поджидали его возле подъезда.
Обновлено в 04:31