Sollers выкупит 51% в СП с Ford за $75 млнИнтерфакс 10:22

Как говорится в сообщении "Соллерса", совет директоров дал согласие на совершение крупной сделки - договора о приобретении у Ford Russia Holdings B.V. 51% акций компании Ford Sollers Netherlands B.V. за $75 млн.

Sollers выкупит 51% в СП с Ford за $75 млн

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