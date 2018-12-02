Происшествия
Солист группы «Чайф» прокомментировал инцидент на борту самолёта
Солист группы «Чайф» прокомментировал инцидент на борту самолётаRT на русском08:00
Солист группы «Чайф» Владимир Шахрин в беседе с Пятым каналом прокомментировал инцидент на борту рейса Новосибирск — Екатеринбург. Шахрин отметил, что, когда он оказался на борту самолёта, из вентиляции «полил абсолютно неприемлемой температуры воздух».
RT на русском08:00
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«Здесь невозможно находиться»: лидер группы «Чайф» устроил скандал из-за жары в самолёте
НГС - Независимые Городские Сайты03:34
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AFP: более 130 тыс. человек приняли участие в протестах во Франции
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В США легкомоторный самолёт врезался в здание центра терапии для детей
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В Москве эвакуировали ТДК «Смоленский пассаж» из-за угрозы пожара
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Как сообщили ivbg.ru в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, сегодня, 2 декабря, в Тихвине около дома № 1 на Школьной в улице в городе Тихвине 22-летний водитель иномарки Ford Focus наехал на 54-летнюю женщину, переходившую дорогу вне зоны пешеходного перехода.
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