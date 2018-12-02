Происшествия

Солист группы «Чайф» прокомментировал инцидент на борту самолёта
RT на русском
08:00

Солист группы «Чайф» Владимир Шахрин в беседе с Пятым каналом прокомментировал инцидент на борту рейса Новосибирск — Екатеринбург. Шахрин отметил, что, когда он оказался на борту самолёта, из вентиляции «полил абсолютно неприемлемой температуры воздух».
RT на русском08:00
Владимир Шахрин
Почему вы ничего не предпринимаете? Здесь же невозможно находиться! Бардак. Просто бардак.
— Владимир Шахрин, музыкантНГС - Независимые Городские Сайты 03:34

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Советская и российская рок-группа, образованная Владимиром Шахриным, Владимиром Бегуновым и Олегом Решетниковым в 1985 году. История группы начинается ещё с 1983 года, когда Владимир Шахрин, Олег Решетников и Вадим Кукушкин начали репетиции в Свердловске.
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Владимир Шахрин
Музыкант
Советский и российский рок-музыкант, певец, гитарист, автор песен, основатель и бессменный лидер группы «Чайф». Почётный гражданин Екатеринбурга.
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