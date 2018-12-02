Происшествия
Солист группы «Чайф» прокомментировал инцидент на борту самолёта
Солист группы «Чайф» прокомментировал инцидент на борту самолётаRT на русском08:00
Солист группы «Чайф» Владимир Шахрин в беседе с Пятым каналом прокомментировал инцидент на борту рейса Новосибирск — Екатеринбург. Шахрин отметил, что, когда он оказался на борту самолёта, из вентиляции «полил абсолютно неприемлемой температуры воздух».
RT на русском08:00
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