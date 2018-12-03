Шоу-бизнес

Солист группы 5’Nizza рассказал об ужасных условиях жизни в Харькове
Комсомольская правда
12:58

Солист украинской группы 5Nizza Сергей Бабкин пожаловался на условия жизни в своем родном городе Харьков. Негодование артист опубликовал на своей странице в Instagram.
Комсомольская правда12:58

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Лидер группы 5’Nizza рассказал об «убийственных» условиях жизни в Харькове

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Солист 5’Nizza возмутился условиями жизни в Харькове

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Солист 5’Nizza «чуть не убился» в Харькове

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Газета.Ru09:25

Солист 5’Nizza ужаснулся условиям жизни в Харькове

РЕН ТВ08:54

Горячей воды нет, дороги не чищены. Солист 5’Nizza рассказал о жизни в Харькове

Life.ru08:54

Солист 5’Nizza пожаловался на условия жизни в Харькове

РИА Новости08:24
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Сергей Бабкин
Украинский музыкант
Украинский музыкант, актёр, автор и исполнитель собственных песен. Участник группы «5’nizza». Тренер шоу «Голос страны». Участник 4-го сезона шоу "Танцы со звездами".
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5'nizza
Украинский музыкальный коллектив
Харьковский музыкальный дуэт, исполняющий песни в стиле хип-хоп, регги и фанк, существовавший с 2000 по 2007 годы, а также с 2015 - по настоящее время. 4 марта 2015 года группа объявила об объединении и анонсировала несколько концертов в России, Белоруссии, США и на Украине.
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