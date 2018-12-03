Солист украинской группы 5Nizza Сергей Бабкин пожаловался на условия жизни в своем родном городе Харьков. Негодование артист опубликовал на своей странице в Instagram.

Солист группы 5’Nizza рассказал об ужасных условиях жизни в Харькове

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