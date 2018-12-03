Солист группы 5'Nizza Сергей Бабкин пришел в ужас от условий жизни в Харькове, который является для него родным городом. Своими впечатлениями артист поделился в Instagram.

ЖКХ ЖКХ В Ростове около 30 тысяч жителей останутся без воды до конца дня В Ростове-на-Дону около 30 тысяч человек останутся без воды до конца дня.

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ЖКХ ЖКХ В Удмуртии предложили пересмотреть параметры расчёта тарифа на ТКО В Удмуртии предложили пересмотреть параметры тарифа на обращение с твёрдыми коммунальными отходами, сообщает «Реальное время».

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ЖКХ ЖКХ В 2019 году на севере Волгограда запустят новый комплекс водоочистки Как сообщает корреспондент «Волгоградской правды.ру», пуск комплекса запланирован на первый квартал 2019 года, сразу после того, как эксперты проведут оценку качества воды.

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ЖКХ ЖКХ За выходные в Белгороде выпала четверть месячной нормы осадков С белгородских улиц вывезли две тысячи кубометров снега. В первые выходные зимы в Белгороде выпала четверть месячной нормы осадков.

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