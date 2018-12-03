ЖКХ
Солист группы 5'Nizza Сергей Бабкин пришел в ужас от условий жизни в Харькове, который является для него родным городом. Своими впечатлениями артист поделился в Instagram.
Известия10:04
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Автоматически обработаны 7124 источника, обновлено в 12:33, Ашберн
ЖКХ
В Ростове около 30 тысяч жителей останутся без воды до конца дня
В Ростове-на-Дону около 30 тысяч человек останутся без воды до конца дня.
Обновлено в 07:45
ЖКХ
В Петербурге за воскресенье выпало больше 3 см снега
Северной столице удалось избежать большого снегопада в минувшие выходные. Об этом сообщили в Жилищном комитете.
Обновлено в 09:29
ЖКХ
В Удмуртии предложили пересмотреть параметры расчёта тарифа на ТКО
В Удмуртии предложили пересмотреть параметры тарифа на обращение с твёрдыми коммунальными отходами, сообщает «Реальное время».
Обновлено в 11:02
ЖКХ
Три компании оштрафуют за сбросы железа и фенола в канализацию
Обновлено в 04:43
ЖКХ
Жители четырех улиц в Смоленске проведут день без тепла и горячей воды
Обновлено в 11:54
ЖКХ
На капремонт в Тамбовской области потратят более 600 млн рублей
Обновлено в 11:05
ЖКХ
В Симферополе перенесли ремонтные работы на подстанции «Восточная»
Ремонтные работы будут выполнены в ночное время без отключения потребителей Работы на подстанции "Восточная", которые были запланированы на 3 декабря, будут выполнены ночью без отключения потребителей, передает пресс-служба ГУП РК "Крымэнерго".
Обновлено в 07:06
ЖКХ
Утвержден тариф по вывозу мусор для жителей Ленобласти на 2019 год
Как пояснили в правительстве Ленобласти, каждый собственник теперь может заключить договор на вывоз мусора с единым оператором, который начнет свою работу в регионе с 1 января 2019 года.
Обновлено в 10:52
ЖКХ
Тепло начнет возвращаться в дома переславцев после ремонта котла
Обновлено в 10:16
ЖКХ
В 2019 году на севере Волгограда запустят новый комплекс водоочистки
Как сообщает корреспондент «Волгоградской правды.ру», пуск комплекса запланирован на первый квартал 2019 года, сразу после того, как эксперты проведут оценку качества воды.
Обновлено в 06:29
ЖКХ
4 декабря в Вахитовском и Приволжском районах Казани отключат свет
Завтра, 4 декабря, в ряде домов Вахитовского и Приволжского районов Казани на время отключат электричество.
Обновлено в 10:27
ЖКХ
За выходные в Белгороде выпала четверть месячной нормы осадков
С белгородских улиц вывезли две тысячи кубометров снега. В первые выходные зимы в Белгороде выпала четверть месячной нормы осадков.
Обновлено в 10:23
ЖКХ
В Змеиногорске случилась коммунальная авария
Жители г. Змеиногорска в декабрьские морозы оставались без отопления из-за очередной коммунальной аварии. Проблемы начались на водозаборе.
Обновлено в 11:18
ЖКХ
Программа «Мой подъезд» в Подмосковье выполнена на 90%
Ремонт сделан в 27 тысячах подъездах многоквартирных домов Осталось "навести марафет" в 3000-х подъездов, как сообщает в «Вести Подмосковь» пресс-служба вице-губернатора Московской области Дмитрия Пестова.
Обновлено в 09:42
ЖКХ
Жители Ярославской области могут узнавать об отключениях электроэнергии
Если информация об отключении электроэнергии на момент запроса отсутствует, ответ с информацией о причинах отключений и планируемых сроках восстановления электроснабжения будет направлен по указанному потребителем электронному адресу.
Обновлено в 09:09