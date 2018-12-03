Участник украинского дуэта 5'Nizza Сергей Бабкин пожаловался на условия жизни в Харькове.

Солист 5’Nizza пожаловался на условия жизни в Харькове

ЖКХ ЖКХ В Ростове около 30 тысяч жителей останутся без воды до конца дня В Ростове-на-Дону около 30 тысяч человек останутся без воды до конца дня.

ЖКХ ЖКХ В Петербурге за воскресенье выпало больше 3 см снега Северной столице удалось избежать большого снегопада в минувшие выходные. Об этом сообщили в Жилищном комитете.

ЖКХ ЖКХ В Смоленске без воды и тепла остались более полутора тысяч жителей

ЖКХ ЖКХ Три компании оштрафуют за сбросы железа и фенола в канализацию

ЖКХ ЖКХ В Удмуртии предложили пересмотреть параметры расчёта тарифа на ТКО В Удмуртии предложили пересмотреть параметры тарифа на обращение с твёрдыми коммунальными отходами, сообщает «Реальное время».

ЖКХ ЖКХ На капремонт в Тамбовской области потратят более 600 млн рублей

ЖКХ ЖКХ Тепло начнет возвращаться в дома переславцев после ремонта котла

ЖКХ ЖКХ В 2019 году на севере Волгограда запустят новый комплекс водоочистки Как сообщает корреспондент «Волгоградской правды.ру», пуск комплекса запланирован на первый квартал 2019 года, сразу после того, как эксперты проведут оценку качества воды.

ЖКХ ЖКХ В Симферополе перенесли ремонтные работы на подстанции «Восточная» Ремонтные работы будут выполнены в ночное время без отключения потребителей Работы на подстанции "Восточная", которые были запланированы на 3 декабря, будут выполнены ночью без отключения потребителей, передает пресс-служба ГУП РК "Крымэнерго".

ЖКХ ЖКХ Утвержден тариф по вывозу мусора для жителей Ленобласти на 2019 год Как пояснили в правительстве Ленобласти, каждый собственник теперь может заключить договор на вывоз мусора с единым оператором, который начнет свою работу в регионе с 1 января 2019 года.

ЖКХ ЖКХ 4 декабря в Вахитовском и Приволжском районах Казани отключат свет Завтра, 4 декабря, в ряде домов Вахитовского и Приволжского районов Казани на время отключат электричество.

ЖКХ ЖКХ В первый день зимы киришан оставили без света горе-землекопы Как рассказали в компании, 1 декабря в 10:53 диспетчерская служба Восточного филиала зафиксировала аварийное отключение электроснабжения в Киришах, без света осталось 7500 человек.

ЖКХ ЖКХ За выходные в Белгороде выпала четверть месячной нормы осадков С белгородских улиц вывезли две тысячи кубометров снега. В первые выходные зимы в Белгороде выпала четверть месячной нормы осадков.

ЖКХ ЖКХ В Астрахани продолжаются работы по расчистке улиц от снега и наледи Днем 260 дворников вручную убирают обочины дорог, тротуары, скверы и парки. Работа по расчистке ведется круглосуточно.