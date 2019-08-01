Футбол
Солигорский «Шахтер» вышел в третий квалификационный раунд ЛЕРИА Новости вчера в 16:18
Футболисты солигорского "Шахтера" на выезде сыграли вничью с датским "Эсбьергом" в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги Европы и вышли в следующую стадию турнира. Встреча, прошедшая в четверг в Эсбьерге, завершилась нулевой ничьей.
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 03:45, Ашберн
Общество
«Дикси» может возглавить бывший гендиректор «Магнита» Ольга Наумова
Обновлено вчера в 21:48
Политика
Медведев прокомментировал протесты Токио из-за посещения Курил
Протесты японской стороны в связи с посещением российскими чиновниками Курил не вызывают беспокойства у правительства России, заявил Дмитрий Медведев.
Обновлено в 03:01
Происшествия
Пять человек погибли и 14 пострадали в ДТП с автобусом на Ставрополье
По меньшей мере пять человек погибли, 14 получили ранения в результате столкновения рейсового автобуса с грузовиком в Апанасенковском районе Ставропольского края.
Обновлено вчера в 22:32
Общество
Православные отмечают Ильин день
Обновлено вчера в 18:00
Политика
Китай считает выход США из ДРСМД очередным неверным шагом Вашингтона
Китай считает выход США из ДРСМД очередным неверным шагом Вашингтона, который подорвет стратегический баланс в мире, заявила на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.
Обновлено в 03:37
Футбол
Тульский «Арсенал» проиграл «Нефтчи» и завершил борьбу в Лиге Европы
Тульский "Арсенал" проиграл бакинскому "Нефтчи" со счетом 0:3 в ответном матче второго квалификационного раунда футбольной Лиги Европы и не сумел выйти в следующую стадию турнира.
Обновлено вчера в 14:54
Общество
Более 800 населенных пунктов находятся в зоне задымления из-за пожаров
Более 800 населенных пунктов находятся в зоне задымления из-за пожаров в лесах, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на МЧС России.
Обновлено вчера в 06:30
Происшествия
Уголовное дело возбуждено из-за нападения на полицейских в Сургуте
Следователи возбудили уголовное дело из-за нападения на полицейских в четверг вечером в Сургуте, сообщили в пятницу ТАСС в региональном следственном управлении СКР.
Обновлено вчера в 23:42
Армия и оружие
Большая часть сирийской оппозиции согласилась на перемирие в Идлибе
Основная часть делегации вооруженной оппозиции Сирии на переговорах астанинского формата согласилась на перемирии в провинции Идлиб, заявил журналистам директор департамента Азии и Африки МИД Казахстана Мукаш Серикулы.
Обновлено в 03:05
Политика
Япония увеличит торговые ограничения для Южной Кореи
Токио принял решение об исключении Сеула из так называемого списка "белых стран" с минимальными торговыми ограничениями.
Обновлено вчера в 22:25
Политика
Глава «Нафтогаза» обвинил Россию в невыполнении обещания Меркель
Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в интервью немецкой газете Handelsblatt рассказал о своих сомнениях по поводу продолжения транзита российского газа через территорию Украины.
Обновлено вчера в 18:16
Финансы
Курс рубля резко снизился
Резкое снижение курса российской валюты происходит на фоне пошлин, введенных США против Китая.
Обновлено в 03:17
Общество
Ученые дали ответ спорного примера из школьного курса математики
Московские математики дали правильный ответ в примере с делением и умножением, породившем многочисленные споры в социальных сетях — это 16.
Обновлено в 00:42
Общество
ФБК нашел у семьи вице-мэра Москвы недвижимость на 6,5 млрд рублей
Обновлено вчера в 10:22
Политика
Кличко сравнил себя с английской королевой
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что фактически не имеет исполнительной власти в своем городе и не оказывает влияния на происходящие в нем процессы.
Обновлено в 02:34
Общество
Прокуратура вынесла предостережение Соболь в связи с акцией 3 августа
Прокуратура Москвы вынесла предупреждение юристу Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь в связи с планами провести несогласованную акцию протеста 3 августа.
Обновлено в 02:23
Общество
S7 вернула название «Сибирь» из-за лесных пожаров
Обновлено вчера в 16:42
Происшествия
В столице Таиланда прогремели пять взрывов
Серия взрывов прогремела утром в Бангкоке.
Обновлено в 02:12
Общество
В Гидрометцентре предупредили об аномально холодном августе
В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.
Обновлено вчера в 02:28
Космос
Древняя капля воды переписывает историю Земли
Исследования показывают, что тектоника плит, начавшаяся 3,3 миллиарда лет назад, совпадает с периодом начала жизни на Земле.
Обновлено вчера в 14:43
Происшествия
В США самолет экстренно сел на автомобильную трассу
Одномоторный самолет KR-2 совершил экстренную посадку на оживленной автомобильной трассе в американском штате Вашингтон, пострадавших нет, сообщает газета Seattle Times со ссылкой на офис шерифа.
Обновлено в 02:53
Экономика
Медведев оценил ситуацию с подрядчиками
Премьер-министр России Дмитрий Медведец прокомментировал ситуацию с недобросовестными подрядчиками.
Обновлено в 00:49
Политика
Шойгу поздравил десантников с Днем ВДВ и поблагодарил их за службу
Шойгу поблагодарил военнослужащих за преданную службу и пожелал крепкого здоровья, благополучия и новых успехов.
Обновлено вчера в 22:31
Гаджеты
Роскачество порекомендовало заклеивать камеры и микрофоны на ноутбуках
«Оказавшись на компьютере или смартфоне, вредоносная программа-шпион выполняет «полезную нагрузку», заложенную в нее создателем, — она способна не только копировать документы, перехватывать нажатия клавиш, читать сообщения жертвы, но и активировать микрофон или камеру на устройстве», — пояснил руководитель департамента системных решений Group-IB Антон Фишман.
Обновлено в 01:00
Гаджеты
Пять смартфонов Lenovo презентовали в РФ
Модель была представлена на мероприятии как Lenovo ZP. Самым доступным смартфоном из представленных становится Lenovo A5.
Обновлено вчера в 13:17
Баскетбол
Гриффин считает, что Джеймс не тот зверь, что был раньше
Бывший генеральный менеджер "Кливленда" Дэвид Гриффин высказался в адрес форварда "Лейкерс"Леброна Джеймса.
Обновлено в 02:33
Наука
Ученые рассказали об опасностях влияния похмелья на мозг
Австралийские ученые с помощью эксперимента изучили влияние похмелья на мозг.
Обновлено в 02:10
Теннис
Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Вашингтоне, обыграв Тиафо
Россиянин 11 раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из семи, а у Тиафо, занимающего 40-е место в рейтинге ATP, два эйса, одна двойная ошибка и один реализованный брейк из трех.
Обновлено в 01:15
Здоровье
Семилетнему мальчику удалили 526 лишних зубов
Обновлено вчера в 06:17