Футболисты солигорского "Шахтера" на выезде сыграли вничью с датским "Эсбьергом" в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги Европы и вышли в следующую стадию турнира. Встреча, прошедшая в четверг в Эсбьерге, завершилась нулевой ничьей.

Солигорский «Шахтер» вышел в третий квалификационный раунд ЛЕ

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