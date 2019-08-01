Футбол

Солигорский «Шахтер» вышел в третий квалификационный раунд ЛЕРИА Новости вчера в 16:18

Футболисты солигорского "Шахтера" на выезде сыграли вничью с датским "Эсбьергом" в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги Европы и вышли в следующую стадию турнира. Встреча, прошедшая в четверг в Эсбьерге, завершилась нулевой ничьей.
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Солигорский «Шахтер» вышел в третий квалификационный раунд ЛЕ

РИА Новостивчера в 16:18

Солигорский «Шахтер» вышел в третий квалификационный раунд ЛЕ, где сыграет с «Торино»

Матч ТВвчера в 16:01

Эсбьерг – Шахтер Солигорск. Прогноз эксперта на матч Лиги Европы

Букмекеры.рф31 июля в 20:05

Солигорский «Шахтер» прошел детский «Эсбьерг» в Лиге Европы

ProstoProSportвчера в 15:34

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Евро-футбол.рувчера в 15:39

«Эсбьерг» — «Шахтер» Солигорск. Прогноз (к. 1.82) и ставки на матч 2-го отборочного раунда Лиги Европы 1 августа 2019 года

LiveSport.ru31 июля в 01:45
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 03:45, Ашберн
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