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Политика Facebook удалил изображение со свастикой на гербе России В Роскомнадзоре сообщили, что социальная сеть Facebook по требованию ведомства удалила изображение со свастикой на гербе России.

Общество В Московском зоопарке появился птенец розового пеликана Птенец краснокнижного розового пеликана появился на свет в столичном зоопарке.

Происшествия В Литве задержан фигурант дела о загрязнении нефтепровода «Дружба» Фигурантами дела о хищении нефти и загрязнении нефтепровода «Дружба» являются 13 человек.

Политика Гендиректора «Рустави 2» уволили Собравшиеся потребовали уволить ведущего и гендиректора "Рустави 2" Нику Гварамию. После инцидента телеканал покинули некоторые сотрудники.

Политика В конгресс США внесли законопроект о новых санкциях против РФ Группа конгрессменов от Республиканской и Демократической партий США внесла в палату представителей законопроект, предусматривающий введение новых антироссийских санкций.

Происшествия 8 человек пострадали после задымления самолета в Шереметьево Пассажиров самолета Boeing 737 авиакомпании "Северный ветер", который вылетал по маршруту Москва-Ереван из аэропорта Шереметьево экстренно эвакуировали из-за задымления на взлете, передает "Интерфакс".

Армия и оружие Зариф прокомментировал планы США отправить военных в Саудовскую Аравию Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал планы США направить несколько сотен американских военнослужащих в Саудовскую Аравию "символическим шагом", который никому не несет пользы в вопросе обеспечения безопасности.

Культура Александр Ширвиндт отмечает 85-летний юбилей Художественному руководителю Московского академического театра сатиры, народному артисту РСФСР исполнилось 85 лет, передает ОТР.

Происшествия РПЦ опровергла проблемы с движением скорых из-за кортежа патриарха 18 июля Telegram-канал Baza опубликовал видео и сообщение о том, что из-за визита патриарха около 30 минут машины скорой помощи не могли покинуть подстанцию.

Политика Путин обещал мальчику из Тулуна следить за ремонтом утонувшего детсада Мальчик из семьи, чей дом был разрушен наводнением в Иркутской области, рассказал президенту России Владимиру Путину, что его детский сад утонул, но его отремонтируют.

Шоу-бизнес Ирина Шейк не переживает из-за Леди Гаги Россияне никак не желают простить певице того, что она стала причиной расставания Ирины Шейк и Брэдли Купера.

Армия и оружие Видео ракетных стрельб в Черном море появилось в сети Телеканал «Звезда» опубликовал видео учебных стрельб фрегата «Адмирал Макаров» и берегового ракетного комплекса «Утес» в Черном море.

Интернет Основатель FaceApp опроверг передачу данных пользователей властям Ярослав Гончаров, основатель приложения FaceApp, способного «омолаживать» и «старить» людей на снимках, заявил американскому Forbes, что компания не использует данные пользователей без их согласия.

Футбол «Нефтчи» стал соперником тульского «Арсенала» в отборе Лиги Европы Азербайджанский футбольный клуб "Нефтчи" стал соперником тульского "Арсенала" по матчам второго раунда квалификации Лиги Европы.

Экономика Минфин раскритиковал выводы АКРА об ипотечном кризисе Рассуждения аналитиков об ипотечном кризисе в России и аналогии с США не имеют под собой никаких оснований, заявил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.

Технологии Госдума запретит продажу смартфонов и компьютеров без российского ПО В нижней палате Государственной Думы России рассмотрят законопроект о запрете продажи смартфонов, планшетов,компьютеров и телевизоров со Smart-TV без установленного российского ПО.

Общество Синоптики назвали сроки окончания дождей в Москве «Все расчёты показывают, что интенсивность дождей будет уменьшаться с каждым днём, хотя сегодня всё ещё не исключено развитие грозовой деятельности: за сегодняшний день может выпасть до 8 мм осадков, в субботу дождей будет поменьше, температура воздуха начнёт постепенно повышаться», — рассказала Позднякова.

Интернет Google и Facebook следят за пользователями порносайтов Исследователи Корнеллского университета в США выяснили, что Google и Facebook следят за пользователями, которые в режиме инкогнито посещают порносайты.

Политика В агентстве ТАСС сменится главный редактор Новым главным редактором ТАСС станет Михаил Петров, занимающий сейчас пост заместителя главреда. Об этом сообщает само информагентство.

Происшествия Минстрой до конца года проверит все многоквартирные дома с газом Минстрой намерен до конца года завершить проверку российских многоквартирных домов, оснащенных газовым оборудованием, рассказал в пятницу журналистам замглавы ведомства Максим Егоров.

Политика Партии Зеленского и Вакарчука могут объединить усилия в Раде Партия украинского президента Владимира Зеленского "Слуга народа" хочет вступить в коалицию в Верховной раде с партией "Голос" музыканта Святослава Вакарчука.

Происшествия Суд оставил в СИЗО налоговика по делу о хищении сотрудниками ФСБ Московский окружной военный суд признал законным арест инспектора УФНС Дмитрия Чиквина, задержанного по делу о разбойном хищении 136 миллионов рублей сотрудниками ФСБ России, передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда.

Политика «Нафтогаз» напомнил о готовности к переговорам по транзиту газа Украинский "Нафтогаз" готов работать над договорами по транзиту газа при согласии РФ, заявил исполнительный директор компании Юрий Витренко, сообщает РИА "Новости" Он отметил, что в Киеве согласны с вариантом вице-президента Еврокомисии Мароша Шефчовича, так как все условия этих договоров будут стандартными в Европе, а не заключаться в интересах одной из сторон.

Хоккей Хоккеист Артемий Панарин раскритиковал президента Владимира Путина В интервью сайту Sports.ru хоккеист высказал мнение, что российскому лидеру уже психологически непросто трезво оценивать ситуацию, так как вокруг него есть много людей, подталкивающих главу страны к тем или иным решениям.

Энергетика Польша заявила России претензии из-за грязной нефти Польская нефтеперерабатывающая компания Orlen направила первую часть претензий из-за загрязненной нефти в трубопроводе "Дружба" российской стороне.