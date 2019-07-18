Футбол
Солигорский «Шахтер» прошел во 2-й отборочный раунд Лиги ЕвропыСпорт-Экспресс вчера в 15:58
Солигорский "Шахтер" прошел мальтийскую команду "Хибернианс" в 1-м отборочном раунде Лиги Европы.
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Белорусский «Шахтер» и мальтийская «Гзира» вышли во второй квалификационный раунд ЛЕ
Sportbox.RUвчера в 16:03
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов обменять руководителя портала РИА новости Украина Кирилла Вышинского на осужденного в России за подготовку теракта Олега Сенцова.
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Политика
Грузины высмеяли уволенного гендиректора «Рустави 2»
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Ранее URA.RU передавало, что в жилом доме в Нижневартовске из-за произошедшего пожара были эвакуированы 66 человек.
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Родительский клуб - начало начал
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Интернет
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В Екатеринбурге закатали в асфальт гигантский крест Покраса Лампаса
Коммунальные службы Екатеринбурга начали укладывать асфальт поверх арт-объекта «Супрематический крест» российского художника-каллиграфа Покраса Лампаса.
Обновлено в 02:48
Недвижимость
Россиянам могут начать платить субсидии на первый взнос по ипотеке
Россияне могут получить субсидии на первоначальный взнос по ипотеке.
Обновлено вчера в 21:25
Происшествия
На Филиппинах в аварии грузовика со школьниками погибли 11 человек
В результате аварии с грузовиком на острове Себу в Филиппинах погибли по меньшей мере 11 человек, среди них большинство детей.
Обновлено в 03:40
Футбол
Тульский «Арсенал» сыграет с «Нефтчи» в Лиге Европы
Матчи второго раунда квалификации Лиги Европы пройдут 25 июля и 1 августа.
Обновлено в 01:53
Авто
Стартовали продажи нового внедорожника «Сталкер» на базе LADA 4x4
Новый внедорожник Апал-21541 «Сталкер» получил каркасно-панельную конструкцию.
Обновлено вчера в 03:44
Происшествия
Устроивший поджог в японской аниме-студии объяснил свой поступок
Как сообщало ИА REGNUM, 18 июля 41-летний мужчина принес канистры с бензином в здание анимационной студии Kyoto Animation и устроил поджог.
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Политика
В конгресс США внесли законопроект о новых санкциях против России
Группа конгрессменов от Республиканской и Демократической партий США внесла в палату представителей законопроект, предусматривающий введение новых антироссийских санкций.
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Авто
Автомобили BMW подорожали в России
Специалисты «ЦенаАвто» в ходе мониторинга авторынка России отметили, что 11 моделей компании BMW уже подорожали на текущий момент, а также еще 3 получат новые ценники с 1 августа этого года.
Обновлено в 01:22
Политика
Путин прибыл в пострадавшую от наводнения Иркутскую область
Обновлено в 02:05
Общество
Названы города с самым загрязненным воздухом
В Росгидромете назвали российские города, где в 2018 году был зафиксирован наибольший уровень загрязнения воздуха, пишет RT со ссылкой на данные службы.
Обновлено в 02:16
Происшествия
РПЦ отвергла причастность к перекрытию движения в Сергиевом Посаде
Русская православная церковь (РПЦ) занимается проверкой информации о том, что из-за приезда патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Сергиевом Посаде было частично перекрыто движение, в результате чего автомобили скорой помощи некоторое время не могли доехать до пациентов.
Обновлено вчера в 15:15
Политика
Путина не позвали на годовщину начала Второй мировой войны в Польше
Обновлено вчера в 11:23
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37-летний режиссер женился в третий раз. Избранницей Резо Гигинеишвили стала 35-летняя бизнесвумен Надежда Оболенцева.
Обновлено вчера в 12:00
Путешествия
Отказавшиеся от курортного сбора туристы Кубани получили штрафы
Туристы, отдохнувшие на курортах Краснодарского края и не желавшие оплатить курортный сбор, начали получать штрафы.
Обновлено вчера в 13:45
Армия и оружие
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Обновлено вчера в 15:41
Происшествия
На новосибирском комбинате «Сибирский гурман» начались обыски
Сегодня утром сотрудники сразу трех силовых ведомств приступили к оперативно-розыскным мероприятиям на крупном комбинате "Сибирский гурман" под Новосибирском.
Обновлено в 03:27
Авто
Ожидается появление гиперкара с прижимной силой 4 тонны
Планируется, что новый FZero будет весить всего 605 кг, а на скорости 300 км/час его прижимное усилие будет достигать 4 тонн.
Обновлено вчера в 07:21