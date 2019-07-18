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Политика Пушков оценил выдвинутые Украиной условия по транзиту газа Сенатор Алексей Пушков отреагировал на выдвинутые "Нафтогазом" Украины условия по переговорам о транзите российского газа.

Финансы Доллар и евро выросли, рубль снижается к бивалютной корзине Курс российской валюты незначительно снижается к бивалютной корзине в условиях отсутствия у игроков интересных идей перед ключевыми заседаниями мировых центробанков в конце месяца.

Политика Зеленский заявил о готовности Киева обменять Вышинского на Сенцова Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов обменять руководителя портала РИА новости Украина Кирилла Вышинского на осужденного в России за подготовку теракта Олега Сенцова.

Политика Грузины высмеяли уволенного гендиректора «Рустави 2» Увольнение гендиректора телеканала «Рустави 2» Ники Гварамии высмеяли пользователи сети в комментариях на Facebook-странице издания Sputnik Georgia.

Общество Росстат назвал число россиян с зарплатой больше миллиона рублей Зарплату свыше миллиона рублей в месяц получают 11 287 россиян, сообщает РБК со ссылкой на Росстат.

Происшествия В Магнитогорске произошёл пожар в психоневрологической больнице Ранее URA.RU передавало, что в жилом доме в Нижневартовске из-за произошедшего пожара были эвакуированы 66 человек.

Здоровье Родительский клуб - начало начал При горячем содействии главного врача Владивостокской детской поликлиники№3 Светланы Нагибко в медучреждении запустили интересный проект «Психологическая мастерская ВКДЦ», который реализуется в формате родительских клубов.

Интернет Создатели российского приложения FaceApp ответили на обвинения США Разработчики приложения FaceApp опровергли информацию о том, что оно может представлять опасность для личных данных американских пользователей.

Общество В Екатеринбурге закатали в асфальт гигантский крест Покраса Лампаса Коммунальные службы Екатеринбурга начали укладывать асфальт поверх арт-объекта «Супрематический крест» российского художника-каллиграфа Покраса Лампаса.

Происшествия На Филиппинах в аварии грузовика со школьниками погибли 11 человек В результате аварии с грузовиком на острове Себу в Филиппинах погибли по меньшей мере 11 человек, среди них большинство детей.

Футбол Тульский «Арсенал» сыграет с «Нефтчи» в Лиге Европы Матчи второго раунда квалификации Лиги Европы пройдут 25 июля и 1 августа.

Происшествия Устроивший поджог в японской аниме-студии объяснил свой поступок Как сообщало ИА REGNUM, 18 июля 41-летний мужчина принес канистры с бензином в здание анимационной студии Kyoto Animation и устроил поджог.

Политика В конгресс США внесли законопроект о новых санкциях против России Группа конгрессменов от Республиканской и Демократической партий США внесла в палату представителей законопроект, предусматривающий введение новых антироссийских санкций.

Авто Автомобили BMW подорожали в России Специалисты «ЦенаАвто» в ходе мониторинга авторынка России отметили, что 11 моделей компании BMW уже подорожали на текущий момент, а также еще 3 получат новые ценники с 1 августа этого года.

Общество Названы города с самым загрязненным воздухом В Росгидромете назвали российские города, где в 2018 году был зафиксирован наибольший уровень загрязнения воздуха, пишет RT со ссылкой на данные службы.

Происшествия РПЦ отвергла причастность к перекрытию движения в Сергиевом Посаде Русская православная церковь (РПЦ) занимается проверкой информации о том, что из-за приезда патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Сергиевом Посаде было частично перекрыто движение, в результате чего автомобили скорой помощи некоторое время не могли доехать до пациентов.

Шоу-бизнес Резо Гигинеишвили и Надежда Оболенцева поженились 37-летний режиссер женился в третий раз. Избранницей Резо Гигинеишвили стала 35-летняя бизнесвумен Надежда Оболенцева.

Путешествия Отказавшиеся от курортного сбора туристы Кубани получили штрафы Туристы, отдохнувшие на курортах Краснодарского края и не желавшие оплатить курортный сбор, начали получать штрафы.

Происшествия На новосибирском комбинате «Сибирский гурман» начались обыски Сегодня утром сотрудники сразу трех силовых ведомств приступили к оперативно-розыскным мероприятиям на крупном комбинате "Сибирский гурман" под Новосибирском.