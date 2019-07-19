Футбол

Солигорский «Шахтер» прошел во 2-й отборочный раунд Лиги ЕвропыСпорт-Экспресс вчера в 15:58

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Солигорский "Шахтер" прошел мальтийскую команду "Хибернианс" в 1-м отборочном раунде Лиги Европы.
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