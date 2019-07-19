Все про Спорт ру

Происшествия СК назвал причину ЧП с самолетом Nordwind в Шереметьево Задымление самолета в столичном аэропорту Шереметьево произошло, вероятно, из-за того, что пары гидравлической жидкости и масла попали в систему кондиционирования, заявили в Следственном комитете.

Общество В Екатеринбурге закрасили граффити художника Покраса Лампаса В Екатеринбурге на площади Первой Пятилетки в районе Уралмаш рабочие залили гудроном граффити известного художника-каллиграфа Покраса Лампаса.

Происшествия После нападения российской чиновницы на журналистку заведено дело По факту случившегося в отношении чиновницы СКР Новороссийска возбудил уголовное дело по статье "Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов".

Космос Китай вывел с орбиты космическую лабораторию «Тяньгун-2» Китайская обитаемая космическая лаборатория "Тяньгун-2" ("Небесный дворец-2") в пятницу была успешно выведена с орбиты и вернулась в атмосферу Земли, небольшая часть обломков упала в безопасной зоне в Тихом океане, сообщает газета "Жэньминь жибао" со ссылкой на сообщение программы пилотируемых космических полетов КНР (CMSE).

Политика Зеленский настаивает на освобождении моряков не в порядке обмена Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия должна вернуть украинских моряков, задержанных за незаконное пересечение госграницы в Керченском проливе, не в порядке обмена.

Политика МИД РФ назвал закрытой тему «винных» санкций в отношении Грузии В Российской Федерации является закрытой тема так называемых «винных» санкций в отношении Грузии.

Политика Путин встретился с пострадавшими от паводка в Иркутской области Президент России Владимир Путин отметил важность нахождения баланса скорости и качества строительства жилья для пострадавших от паводка в Иркутской области, чтобы новые дома потом "не развалились и не промерзли насквозь".

Политика Порошенко не пустили в зал Европарламента Экс-президента Украины Петра Порошенко не пустили в зал заседаний Европарламента, сообщает Страна.ua.

Политика Новая глава ЕК сделала заявление о санкциях против России Новая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Западу следует сохранять санкции против России.

Экономика Путин поручил Правительству России обеспечить малоимущие семьи жильем Президент России Владимир Путин поручил Правительству РФ найти жилье для малоимущих семей без передачи его в частную собственность.

Экономика Минтруд назвал размеры пособия по безработице в 2020 году «Предлагается установить размеры величин пособия по безработице на 2020 год: минимальной — 1,5 тыс. рублей; максимальной: для всех безработных граждан (за исключением лиц предпенсионного возраста) — 8 тыс. рублей», — сказано в постановлении.

Культура Инна Чурикова находится в тяжелом состоянии в реанимации Знаменитая отечественная актриса Инна Чурикова находится в тяжёлом состоянии в реанимации.

Происшествия В аварии с такси и маршруткой на Солидарности пострадали двое По предварительной информации, у дома 4 по проспекту Солидарности 59-летний водитель Renault Logan с логотипом такси «Везёт» не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом ПАЗ, выполнявшим маршрут К-264.

Армия и оружие В МИД Ирана допустили, что США сбили собственный беспилотник Заместитель главы МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что иранская сторона не теряла беспилотник и сообщение президента США Дональда Трампа о сбитом дроне может касаться американского беспилотного аппарата.

Политика Детективов НАБУ не дают провести обыск в спортклубе Порошенко Сотрудники НАБУ приехали провести обыск в спортклубе Петра Порошенко «Пятый элемент».

Шоу-бизнес Тарзан и Наташа Королева показали провокационное фото Наташа Королева вместе с супругом Сергеем Глушко, более известным под псевдонимом Тарзан, отправились на отдых в Черногорию и в связи с этим стали более активно вести Instagram, публикуя порой весьма провокационные фото.

Технологии Акимов рассказал о пилотных зонах 5G в России К решению вопроса выделения приоритетного радиочастотного спектра для сетей 5G подключился вице-премьер РФ Юрий Борисов, курирующий вопросы ОПК, говорил ранее Акимов.

Интернет Основатель FaceApp опроверг передачу данных пользователей властям Ярослав Гончаров, основатель приложения FaceApp, способного «омолаживать» и «старить» людей на снимках, заявил американскому Forbes, что компания не использует данные пользователей без их согласия.

Армия и оружие В Индии назвали условия закупки истребителя Су-57 Главный маршал авиации ВВС Индии Бирендер Сингх Дханоа в беседе с газетой Вооружённых сил России «Красная звезда» рассказал об условиях закупки российского истребителя пятого поколения Су-57.

Происшествия Фигурант дела о загрязнении «Дружбы» попросил убежища в Литве Задержанный в Вильнюсе бывший гендиректор компании «СамараТрансНефть-терминал» (СТНТ) Роман Ружечко попросил политического убежища в Литве.

Политика Гендиректора «Рустави 2» уволили Собравшиеся потребовали уволить ведущего и гендиректора "Рустави 2" Нику Гварамию. После инцидента телеканал покинули некоторые сотрудники.

Культура Путин поздравил Александра Ширвиндта с юбилеем Президент России Владимир Путин поздравил главу Московского академического театра сатиры Александра Ширвиндта с 85-летием, говорится на сайте Кремля.