Футбол
Солигорский «Шахтер» прошел во 2-й отборочный раунд Лиги ЕвропыСпорт-Экспресс вчера в 15:58
Солигорский "Шахтер" прошел мальтийскую команду "Хибернианс" в 1-м отборочном раунде Лиги Европы.
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Белорусский «Шахтер» и мальтийская «Гзира» вышли во второй квалификационный раунд ЛЕ
Sportbox.RUвчера в 16:03
Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 05:32, Вашингтон
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 05:32, Вашингтон
Происшествия
СК назвал причину ЧП с самолетом Nordwind в Шереметьево
Задымление самолета в столичном аэропорту Шереметьево произошло, вероятно, из-за того, что пары гидравлической жидкости и масла попали в систему кондиционирования, заявили в Следственном комитете.
Обновлено в 03:46
Общество
В Екатеринбурге закрасили граффити художника Покраса Лампаса
В Екатеринбурге на площади Первой Пятилетки в районе Уралмаш рабочие залили гудроном граффити известного художника-каллиграфа Покраса Лампаса.
Обновлено в 03:54
Происшествия
После нападения российской чиновницы на журналистку заведено дело
По факту случившегося в отношении чиновницы СКР Новороссийска возбудил уголовное дело по статье "Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов".
Обновлено в 05:12
Космос
Китай вывел с орбиты космическую лабораторию «Тяньгун-2»
Китайская обитаемая космическая лаборатория "Тяньгун-2" ("Небесный дворец-2") в пятницу была успешно выведена с орбиты и вернулась в атмосферу Земли, небольшая часть обломков упала в безопасной зоне в Тихом океане, сообщает газета "Жэньминь жибао" со ссылкой на сообщение программы пилотируемых космических полетов КНР (CMSE).
Обновлено в 05:09
Политика
Зеленский настаивает на освобождении моряков не в порядке обмена
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия должна вернуть украинских моряков, задержанных за незаконное пересечение госграницы в Керченском проливе, не в порядке обмена.
Обновлено в 04:00
Политика
МИД РФ назвал закрытой тему «винных» санкций в отношении Грузии
В Российской Федерации является закрытой тема так называемых «винных» санкций в отношении Грузии.
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Политика
Путин встретился с пострадавшими от паводка в Иркутской области
Президент России Владимир Путин отметил важность нахождения баланса скорости и качества строительства жилья для пострадавших от паводка в Иркутской области, чтобы новые дома потом "не развалились и не промерзли насквозь".
Обновлено в 05:14
Политика
Порошенко не пустили в зал Европарламента
Экс-президента Украины Петра Порошенко не пустили в зал заседаний Европарламента, сообщает Страна.ua.
Обновлено в 01:13
Политика
Новая глава ЕК сделала заявление о санкциях против России
Новая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Западу следует сохранять санкции против России.
Обновлено вчера в 15:21
Экономика
Путин поручил Правительству России обеспечить малоимущие семьи жильем
Президент России Владимир Путин поручил Правительству РФ найти жилье для малоимущих семей без передачи его в частную собственность.
Обновлено вчера в 23:30
Экономика
Минтруд назвал размеры пособия по безработице в 2020 году
«Предлагается установить размеры величин пособия по безработице на 2020 год: минимальной — 1,5 тыс. рублей; максимальной: для всех безработных граждан (за исключением лиц предпенсионного возраста) — 8 тыс. рублей», — сказано в постановлении.
Обновлено в 05:11
Культура
Инна Чурикова находится в тяжелом состоянии в реанимации
Знаменитая отечественная актриса Инна Чурикова находится в тяжёлом состоянии в реанимации.
Обновлено в 03:54
Происшествия
В аварии с такси и маршруткой на Солидарности пострадали двое
По предварительной информации, у дома 4 по проспекту Солидарности 59-летний водитель Renault Logan с логотипом такси «Везёт» не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом ПАЗ, выполнявшим маршрут К-264.
Обновлено в 05:01
Армия и оружие
В МИД Ирана допустили, что США сбили собственный беспилотник
Заместитель главы МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что иранская сторона не теряла беспилотник и сообщение президента США Дональда Трампа о сбитом дроне может касаться американского беспилотного аппарата.
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Зеленский предложил обменять Вышинского на Сенцова
Обновлено вчера в 16:09
Политика
Детективов НАБУ не дают провести обыск в спортклубе Порошенко
Сотрудники НАБУ приехали провести обыск в спортклубе Петра Порошенко «Пятый элемент».
Обновлено в 05:06
Шоу-бизнес
Тарзан и Наташа Королева показали провокационное фото
Наташа Королева вместе с супругом Сергеем Глушко, более известным под псевдонимом Тарзан, отправились на отдых в Черногорию и в связи с этим стали более активно вести Instagram, публикуя порой весьма провокационные фото.
Обновлено в 05:05
Путешествия
Отказавшиеся от курортного сбора туристы Кубани получили штрафы
Обновлено вчера в 13:45
Технологии
Акимов рассказал о пилотных зонах 5G в России
К решению вопроса выделения приоритетного радиочастотного спектра для сетей 5G подключился вице-премьер РФ Юрий Борисов, курирующий вопросы ОПК, говорил ранее Акимов.
Обновлено вчера в 12:08
Политика
Путина не позвали на годовщину начала Второй мировой войны в Польше
Обновлено вчера в 11:23
Интернет
Основатель FaceApp опроверг передачу данных пользователей властям
Ярослав Гончаров, основатель приложения FaceApp, способного «омолаживать» и «старить» людей на снимках, заявил американскому Forbes, что компания не использует данные пользователей без их согласия.
Обновлено вчера в 04:25
Армия и оружие
В Индии назвали условия закупки истребителя Су-57
Главный маршал авиации ВВС Индии Бирендер Сингх Дханоа в беседе с газетой Вооружённых сил России «Красная звезда» рассказал об условиях закупки российского истребителя пятого поколения Су-57.
Обновлено вчера в 17:53
Происшествия
Фигурант дела о загрязнении «Дружбы» попросил убежища в Литве
Задержанный в Вильнюсе бывший гендиректор компании «СамараТрансНефть-терминал» (СТНТ) Роман Ружечко попросил политического убежища в Литве.
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Политика
Гендиректора «Рустави 2» уволили
Собравшиеся потребовали уволить ведущего и гендиректора "Рустави 2" Нику Гварамию. После инцидента телеканал покинули некоторые сотрудники.
Обновлено вчера в 10:31
Игры
«Человек-паук» стал самой продаваемой супергеройской игрой в США
Обновлено в 04:50
Шоу-бизнес
Настасья Самбурская подставила отказавшуюся «стареть» Наталью Рудову
Самбурская «подставила» Наталью, опубликовав ее «состаренную» фотографию.
Обновлено в 04:55
Культура
Путин поздравил Александра Ширвиндта с юбилеем
Президент России Владимир Путин поздравил главу Московского академического театра сатиры Александра Ширвиндта с 85-летием, говорится на сайте Кремля.
Обновлено в 04:42
Экономика
Медведев призвал развивать рынок арендного жилья
Премьер-министр Дмитрий Медведев считает, что необходимо развивать рынок аренды жилья.
Обновлено в 04:20