Футбол

Солигорский «Шахтер» прошел детский «Эсбьерг» в Лиге ЕвропыProstoProSport 15:34

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Футболисты датского «Эсбьерга» в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги Европы не смогли обыграть белорусский «Шахтер». Встреча, прошедшая в четверг в Эсбьерге, завершилась со счетом 0:0. На 89-й минуте гости остались в меньшинстве – красную карточку получил Юлиус Соке.
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Солигорский «Шахтер» прошел детский «Эсбьерг» в Лиге Европы

ProstoProSport15:34
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 18:24, Ашберн
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