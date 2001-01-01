Футбол
Солигорский «Шахтер» прошел детский «Эсбьерг» в Лиге ЕвропыProstoProSport вчера в 15:34
Футболисты датского «Эсбьерга» в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги Европы не смогли обыграть белорусский «Шахтер». Встреча, прошедшая в четверг в Эсбьерге, завершилась со счетом 0:0. На 89-й минуте гости остались в меньшинстве – красную карточку получил Юлиус Соке.
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 05:18, Ашберн
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