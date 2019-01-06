Армия и оружие
Солдаты американского подразделения в Прибалтике сорвали флаг Литвы со здания прокуратуры в Кануасе. По данным портала Baltnews, инцидент скрывали от общественности на протяжении нескольких месяцев . Заявление об акте вандализма со стороны военнослужащих армии США поступило в местную полицию.
Газета.Ru07:13
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