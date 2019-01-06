Солдаты армии США сорвали флаг Литвы со здания прокуратуры в Каунасе, сообщает Baltnews со ссылкой на местные СМИ.

Армия и оружие Армия и оружие Россия и Иран планируют провести совместные учения в Каспийском море

Армия и оружие Армия и оружие Болтон потребовал от Турции гарантий ненападения на курдов в Сирии США не выведут своих войск с территории Сирии, если власти Турции не возьмут на себя обязательства не нападать на находящихся там сирийских курдов, рассказал журналистам в ходе визита в Израиль помощник американского президента по нацбезопасности Джон Болтон, передает NBC News.

Армия и оружие Армия и оружие В Крыму провели учения ракетные комплексы «Бал»

Армия и оружие Армия и оружие На побережье моря Лаптевых решили построить военный городок "В 2019 году в якутском поселке Тикси на побережье одноименной бухты моря Лаптевых будет образован военный городок Северного флота", - говорится в сообщении.

Армия и оружие Армия и оружие Двое британских военных ранены в Сирии Раненых в тяжелом состоянии эвакуировали американские военные. Когда именно произошло нападение, не уточняется.

Армия и оружие Армия и оружие Концепцию ПАК ДП разработают за два года Создание концепции перспективного истребителя-перехватчика ПАК ДП займет около двух лет.

Армия и оружие Армия и оружие Вооружённые столкновения возобновились в Йемене Боевые действия возобновились на западе Йемена.

Армия и оружие Армия и оружие ДНР: Украина использует перемирие для совершения диверсий По мнению Безсонова, «действующее перемирие и строгое соблюдение Народной милицией республики режима прекращения огня противник использует как благоприятные условия для ведения диверсионной войны», сообщает РИА Новости.

Армия и оружие Армия и оружие Украинские силовики атаковали собственный спецназ в Донбассе Военные 93-й бригады ВСУ, выполняющие боевые задачи под Ясиноватой, атаковали собственный спецназ.

Армия и оружие Армия и оружие В ЛНР опровергли сообщения украинских СМИ о сбитом беспилотнике

Армия и оружие Армия и оружие Китай объявил об экспорте боевой лазерной установки LW-30 На сайте defenseworld.net появилась информация о намерении китайской корпорации CASIC производить лазерную установку LW-30 для экспорта.

Армия и оружие Армия и оружие Минобороны Великобритании: Черное море никогда не принадлежало России Глава Министерства обороны Великобритании Гэвин Уильямсон сделал заявление о том, что Чёрное море никогда не принадлежало, и не принадлежит России, на фоне чего призвал мир бороться с незаконными действиями России в этом регионе.

Армия и оружие Армия и оружие Более 40 учений прошли с участием военных войск РХБЗ в 2018 году

Армия и оружие Армия и оружие Сирия: ФАН публикует видео детского праздника в провинции Алеппо Департамент культуры в сирийском Алеппо устроил детский праздник в городе Аль-Сафира, расположенном на юго-востоке провинции.