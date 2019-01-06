Армия и оружие
Солдаты США сорвали флаг Литвы в Каунасе
Солдаты США сорвали флаг Литвы в КаунасеГазета.Ru04:59
Солдаты армии США сорвали флаг Литвы со здания прокуратуры в Каунасе, сообщает Baltnews со ссылкой на местные СМИ.
Газета.Ru04:59
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 07:30, Ашберн
Армия и оружие
Россия и Иран планируют провести совместные учения в Каспийском море
Обновлено в 03:33
Армия и оружие
Болтон потребовал от Турции гарантий ненападения на курдов в Сирии
США не выведут своих войск с территории Сирии, если власти Турции не возьмут на себя обязательства не нападать на находящихся там сирийских курдов, рассказал журналистам в ходе визита в Израиль помощник американского президента по нацбезопасности Джон Болтон, передает NBC News.
Обновлено в 06:44
Армия и оружие
В Крыму провели учения ракетные комплексы «Бал»
Обновлено в 05:08
Армия и оружие
На побережье моря Лаптевых решили построить военный городок
"В 2019 году в якутском поселке Тикси на побережье одноименной бухты моря Лаптевых будет образован военный городок Северного флота", - говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 21:30
Армия и оружие
Двое британских военных ранены в Сирии
Раненых в тяжелом состоянии эвакуировали американские военные. Когда именно произошло нападение, не уточняется.
Обновлено вчера в 20:41
Армия и оружие
Концепцию ПАК ДП разработают за два года
Создание концепции перспективного истребителя-перехватчика ПАК ДП займет около двух лет.
Обновлено в 04:29
Армия и оружие
Вооружённые столкновения возобновились в Йемене
Боевые действия возобновились на западе Йемена.
Обновлено в 04:25
Армия и оружие
ДНР: Украина использует перемирие для совершения диверсий
По мнению Безсонова, «действующее перемирие и строгое соблюдение Народной милицией республики режима прекращения огня противник использует как благоприятные условия для ведения диверсионной войны», сообщает РИА Новости.
Обновлено в 07:16
Армия и оружие
Украинские силовики атаковали собственный спецназ в Донбассе
Военные 93-й бригады ВСУ, выполняющие боевые задачи под Ясиноватой, атаковали собственный спецназ.
Обновлено в 06:38
Армия и оружие
В ЛНР опровергли сообщения украинских СМИ о сбитом беспилотнике
Обновлено вчера в 07:20
Армия и оружие
Китай объявил об экспорте боевой лазерной установки LW-30
На сайте defenseworld.net появилась информация о намерении китайской корпорации CASIC производить лазерную установку LW-30 для экспорта.
Обновлено в 04:13
Армия и оружие
Минобороны Великобритании: Черное море никогда не принадлежало России
Глава Министерства обороны Великобритании Гэвин Уильямсон сделал заявление о том, что Чёрное море никогда не принадлежало, и не принадлежит России, на фоне чего призвал мир бороться с незаконными действиями России в этом регионе.
Обновлено вчера в 19:25
Армия и оружие
Более 40 учений прошли с участием военных войск РХБЗ в 2018 году
Обновлено в 02:19
Армия и оружие
Сирия: ФАН публикует видео детского праздника в провинции Алеппо
Департамент культуры в сирийском Алеппо устроил детский праздник в городе Аль-Сафира, расположенном на юго-востоке провинции.
Обновлено в 04:30
Армия и оружие
Китайский танкист: С танком Тype99A2 сможет конкурировать только Т-14 «Армата»
Отмечается, что если ещё несколько лет назад для НОАК танки закупались главным образом за рубежом, то теперь ситуация поменялась в пользу танков, произведённых китайскими компаниями и разработанных китайскими конструкторами.
Обновлено в 05:37