Армия и оружие
Солдат НАТО залез с гранатомётом на памятник павшим воинам в ЭстонииRT на русском вчера в 23:00
Военнослужащий одной из стран — членов Североатлантического альянса в рамках учений в Эстонии, держа в руках гранатомёт, залез на памятник павшим советским воинам в городе Силламяэ. Об этом сообщает Sputnik со ссылкой на депутата горсобрания Олега Култаева.
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В Эстонии солдат НАТО залез с гранатометом на памятник павшим воинам — фотофакт
Sputnik Эстониявчера в 08:05
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