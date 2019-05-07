Армия и оружие

Солдат НАТО залез с гранатомётом на памятник павшим воинам в ЭстонииRT на русском вчера в 23:00

Военнослужащий одной из стран — членов Североатлантического альянса в рамках учений в Эстонии, держа в руках гранатомёт, залез на памятник павшим советским воинам в городе Силламяэ. Об этом сообщает Sputnik со ссылкой на депутата горсобрания Олега Култаева.
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Солдат НАТО с гранатометом залез на советский памятник в Эстонии

Газета.Ruвчера в 17:16

В Эстонии солдат НАТО залез с гранатометом на памятник павшим воинам — фотофакт

Sputnik Эстониявчера в 08:05

Солдат НАТО с гранатометом залез на памятник советским воинам в Эстонии

ФАНвчера в 15:26

В Эстонии солдат НАТО с гранатометом залез на памятник советским воинам

РИА Новостивчера в 14:02

В Эстонии полиция сняла солдата НАТО с памятника советским воинам

ТК Звездавчера в 12:38

Солдат НАТО влез на памятник советским воинам в Эстонии

Московский Комсомолецвчера в 12:09

Солдат НАТО с гранатометом залез на памятник советским воинам в Эстонии

Известиявчера в 15:49
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Обновлено вчера в 20:44
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Российская писательница обвинила Сталина в блокаде Ленинграда

Российская писательница, переводчица и эссеист Елена Чижова в интервью Neue Zurcher Zeitung заявила, что глава СССР Иосиф Сталин является одним из виновников блокады Ленинграда.
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ЦБ счел деловую репутацию миллиардера Бойко неудовлетворительной

Центробанк России уведомил о неудовлетворительной деловой репутации российского миллиардера Олега Бойко, состояние которого Forbes оценивает в $1,2 млрд.
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Здоровье

Названа главная причина преждевременной смерти

Исследователи проанализировали данные Центров по контролю и профилактике заболеваний об основных и сопутствующих причинах смерти около 48 миллионов человек в период с 1999 по 2017 год.
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В Москве лжегенерал продавал должности в полиции за 300 тыс рублей

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Минприроды готовится к запрету одноразовой пластиковой посуды

Министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин заявил, что в Минприроды поддерживают мировую тенденцию на сокращение использования пластика.
Обновлено в 00:36
Армия и оружие

Немецкий журналист назвал американские авианосцы «стотысячетонным блефом»

Журналист немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Лоренц Хемикер усомнился в способности США проецировать силу с помощью авианосца, который Вашингтон решил направить к берегам Ирана.
Обновлено вчера в 21:49
Происшествия

Следствие рассматривает все версии трагедии в Шереметьево

Официальный представитель СКР Светлана Петренко сообщила, что следствием рассматриваются различные версии происшедшего в Шереметьево, среди которых недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и лиц, проводивших технический осмотр борта, неисправность самого воздушного судна и даже неблагоприятные метеоусловия.
Обновлено вчера в 16:23
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Православные христиане отмечают Радоницу

Православные христиане отмечают Радоницу — день поминовения усопших.
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Финансы

Рубль подешевел к доллару и евро

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи в понедельник вырос на 32 копейки и составил 65,4 рубля, курс евро увеличился на 26 копеек – до 73,2 рубля.
Обновлено вчера в 03:11
Здоровье

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Авто

Названы топ-10 самых продаваемых праворульных автомобилей в РФ

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Экономика

Нацпроектам не хватает песка и щебня

Минэкономики оценило потребность экономики в стройматериалах Предусмотренное нацпроектами существенное наращивание объемов строительства жилья и дорог может привести к росту загрузки мощностей по производству наиболее востребованных стройматериалов — песка, щебня и битума до критически высокого уровня в 82–95%.
Обновлено вчера в 18:05
Экономика

Morgan Stanley сворачивает банковскую деятельность в России

Morgan Stanley намерена в первом квартале будущего года подать в Центробанк РФ заявление о прекращении банковской деятельности в России.
Обновлено вчера в 18:35
Происшествия

Один из «черных ящиков» самолета Superjet оказался сильно поврежден

Обновлено вчера в 15:51
Экономика

Кредитор решил обанкротить крупнейшего производителя яиц в России

ОАО «Кондопожский комбинат хлебопродуктов» намерен обанкротить крупнейшего российского производителя яиц АО «Птицефабрика Синявинская имени 60-летия Союза ССР», следует из заявления на сайте «Федресурс».
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Происшествия

В Кузбассе высокопоставленный полицейский попался на взятке

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Шоу-бизнес

Директор Бориса Моисеева опроверг слухи о смерти певца

Концертный директор певца Виталий Фроликов рассказал, что артист находится в США на реабилитации.
Обновлено вчера в 09:54
Политика

Порошенко вызвали на допрос в ГПУ

Генеральная прокуратура Украины пригласила действующего президента Петра Порошенко на допрос.
Обновлено вчера в 08:27
Происшествия

В Британии назвали героиней стюардессу, спасавшую пассажиров SSJ-100

Издания Великобритании Daily Mail и Metro написали об авиакатастрофе лайнера Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота", вспыхнувшего при экстренной посадке в московском Шереметьево.
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Хоккей

«Колорадо» сравнял счет в серии с «Сан-Хосе»

Счет в серии до четырех побед стал 3-3. Решающий матч серии за выход в финал Западной конференции НХЛ состоится 8 мая в Сан-Хосе.
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Шоу-бизнес

Юлия Проскурякова оскандалилась из-за поста о трагедии в Шереметьево

Юлия Проскурякова оскандалилась из-за поста о трагедии в Шереметьево Супругу Игоря Николаева раскритиковали за претензии к "Аэрофлоту" о задержке рейса из Майами в Москву в связи с трагедией в столичном аэропорту Шереметьево.
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Пассажир «Суперджета»: «Я снял, как горел наш самолёт»

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Политика

Лавров напомнил CNN, что их называют «фейковыми новостями»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров напомнил журналисту CNN, о том что американскую телекомпанию называют каналом "фейковых новостей", сообщает RT.
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Многодетным семьям предлагают выделять по 450 тысяч рублей на ипотеку

Председатель Госдумы Вячеслав Володин и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко совместно с депутатами от нескольких фракций внесли законопроект, который позволит оказать существенную помощь многодетным семьям.
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Происшествия

Обвинение потребовало для Кокорина и Мамаева реальные сроки

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Экономика

Китай определился с экономическими мерами в ответ на новые пошлины США

Китай намерен принять пакет мер по стимулированию экономики страны в случае повышения американских пошлин.
Обновлено в 00:23
Армия и оружие

Глава МЧС проверяет готовность Якутии к паводку

На реках Лена, Алдан и Татта организована работа трех оперативных групп МЧС России по Якутии.
Обновлено вчера в 22:11
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