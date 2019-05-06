Солдат НАТО влез на памятник советским воинам в ЭстонииМосковский Комсомолец 12:09

В эстонском Силламяэ военнослужащий одной из стран НАТО залез на памятник советским воинам. Во время хулиганского поступка солдат имел при себе гранатомет, сообщает Sputnik со ссылкой на депутата горсобрания Олега Култаева. По его словам, местные жители сочли инцидент провокацией и вызвали полицию.

Солдат НАТО влез на памятник советским воинам в Эстонии

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