Армия и оружие

Солдат НАТО с гранатометом залез на советский памятник в ЭстонииГазета.Ru 16:29

Один из участвующих в учениях НАТО "Весенний шторм-2019" солдат залез с гранатометом на памятник павшим советским воинам в городе Силламяэ, сообщает РИА "Новости". Местные жители были возмущены произошедшим и вызвали полицию.
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Солдат НАТО с гранатометом залез на советский памятник в Эстонии

Газета.Ru17:16

В Эстонии солдат НАТО залез с гранатометом на памятник павшим воинам — фотофакт

Sputnik Эстония08:05

Солдат НАТО с гранатометом залез на памятник советским воинам в Эстонии

ФАН15:26

В Эстонии солдат НАТО с гранатометом залез на памятник советским воинам

РИА Новости14:02

В Эстонии полиция сняла солдата НАТО с памятника советским воинам

ТК Звезда12:38

Солдат НАТО влез на памятник советским воинам в Эстонии

Московский Комсомолец12:09

Солдат НАТО с гранатометом залез на памятник советским воинам в Эстонии

Известия15:49
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