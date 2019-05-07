Солдат НАТО с гранатометом залез на советский памятник в ЭстонииГазета.Ru вчера в 16:29

Один из участвующих в учениях НАТО "Весенний шторм-2019" солдат залез с гранатометом на памятник павшим советским воинам в городе Силламяэ, сообщает РИА "Новости". Местные жители были возмущены произошедшим и вызвали полицию.

Солдат НАТО с гранатометом залез на советский памятник в Эстонии

Финансы Доходность вкладов в крупнейших банках упала до минимума с начала года Средняя максимальная процентная ставка по вкладам в десяти российских банках, привлекающих наибольший объем депозитов, снизилась до минимального уровня с начала года, свидетельствует статистика Центробанка.

Происшествия Следствие рассматривает все версии трагедии в Шереметьево Помимо действий самих пилотов СКР активно изучает работу наземных служб Шереметьево.

Космос Зонд InSight завтра возобновит буровые работы на Марсе Научная и инженерная команда миссии InSight проведет первую пробную сессию бурения на поверхности Марса после единственной неудачной попытки проникнуть в недра планеты и запишет ее на камеру завтра.

Происшествия Экипаж сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 рассказал детали катастрофы Экипаж сгоревшего в Шереметьево самолета Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» рассказал телеканалу «Россия 24» детали катастрофы.

Политика Бывший адвокат Трампа отправился в тюрьму отбывать наказание Бывший адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн отправился в тюрьму для отбытия наказания.

Шоу-бизнес Принц Гарри рассказал, что чувствовал при рождении сына Увидев сына, Гарри произнес: «За этого кроху можно умереть». Во время родов Меган также поддерживала мама Дория.

Футбол Суарес: не буду праздновать, если забью «Ливерпулю» на «Энфилде» Нападающий «Барселоны» Луис Суарес рассказал, что не будет праздновать гол, если поразит ворота «Ливерпуля» в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов на стадионе «Энфилд».

Религия Православные встречают Радоницу 7 мая православные христиане отмечают праздник Радоница, или Радуница, во время которого поминаются усопшие, пишет "Российская газета".

Экономика Ethereum подорожал на 10% за сутки. Почему растет криптовалюта За последние 24 часа Ethereum вырос на 10,29%, и сейчас его стоимость достигает ценовой отметки в $177.

Происшествия Автомобиль въехал в людей на Невском проспекте Уточняется, что водитель Daewoo Matiz около дома 66 на Невском проспекте не справился с управлением и выехал на тротуар, где сбил двух пешеходов.

Происшествия В Британии назвали героиней стюардессу, спасавшую пассажиров SSJ-100 Пользователи Сети назвали Касаткину героиней, указав на её профессионализм и выдержку. Отрывки из комментариев приводит РИА "Новости".

Здоровье Названа главная причина преждевременной смерти Исследователи проанализировали данные Центров по контролю и профилактике заболеваний об основных и сопутствующих причинах смерти около 48 миллионов человек в период с 1999 по 2017 год.

Происшествия В Пермском крае похитили предпринимателя В пресс-службе СК РФ в свою очередь ТАСС сообщили, что после случившегося следственное управление СК РФ по Пермскому краю возбудило уголовное дело по п. "з" ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека из корыстных побуждений).

Экономика Минфин предложил ЦБ из-за санкций засекретить слияния банков Министерство финансов предлагает разрешить Банку России не публиковать информацию о реорганизации, если сам банк или его руководство находится под иностранными санкциями.

Футбол Бывшему арбитру на 10 лет запретили посещать футбол за вторжение на поле в маске борца Необычный случай произошел в матче молодежных команд в Австралии. На поле во втором тайме выбежал человек в маске мексиканского борца.

Политика В отношении спикера Верховной рады Парубия возбудили дело Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) приняло решение о возбуждении уголовного дело в отношении спикера Верховной рады Андрея Парубия в связи с возможным нецелевым использованием бюджетных средств.

Экономика ЦБ счел неудовлетворительной деловую репутацию миллиардера Бойко В 2015 году журнал РБК сообщал, что именно компания Бойко, чей капитал Forbes оценивал в $1,35 млрд, стояла за терминалами, которые выдавали кредиты на сумму до 15 тыс. руб. прямо на улице.

Политика Порошенко вызвали на допрос в ГПУ Генеральная прокуратура Украины пригласила действующего президента Петра Порошенко на допрос.

Происшествия В Кузбассе замначальника полиции заподозрили в получении взятки Замначальника полиции по оперативной работе ГУ МВД России по Кемеровской области задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.

Политика Большинство россиян сочли аресты чиновников борьбой за сферы влияния Более 50% опрошенных рассматривают такие аресты как следствие борьбы за передел сфер влияния либо отвлечение внимания от реальных проблем в экономике.

Общество Названы регионы России с самой развитой инфраструктурой для инвалидов Минтруд назвал регионы России с наиболее доступной социальной инфраструктурой для людей с инвалидностью и других маломобильных групп населения (пенсионеры, временно нетрудоспособные граждане).

Авто Lada Xray Cross прошел краш-тест С гордостью констатируем, что свое испытание LADA XRay Cross прошел успешно: кузовной металл удар выдержал (разрывов нет), а результаты замеров приятно удивили.