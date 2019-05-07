Армия и оружие
Солдат НАТО с гранатометом залез на советский памятник в ЭстонииГазета.Ru вчера в 16:29
Один из участвующих в учениях НАТО "Весенний шторм-2019" солдат залез с гранатометом на памятник павшим советским воинам в городе Силламяэ, сообщает РИА "Новости". Местные жители были возмущены произошедшим и вызвали полицию.
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Военнослужащий НАТО залез с гранатометом на памятник советским воинам в эстонском Силламяэ
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В Эстонии солдат НАТО залез с гранатометом на памятник павшим воинам — фотофакт
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