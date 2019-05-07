Армия и оружие

Солдат НАТО с гранатометом залез на советский памятник в ЭстонииГазета.Ru 17:16

Боец НАТО в ходе учений НАТО "Весенний шторм-2019" в эстонском городе Силламяэ залез с гранатометом на памятник воинам, павшим в Великую Отечественную войну, передает Sputnik. Увидев это, местные жители сочли происходящее провокацией и вызвали наряд полиции.
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Солдат НАТО с гранатометом залез на советский памятник в Эстонии

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Солдат НАТО с гранатометом залез на памятник советским воинам в Эстонии

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Солдат НАТО с гранатометом залез на памятник советским воинам в Эстонии

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