Армия и оружие
Солдат НАТО с гранатометом залез на советский памятник в ЭстонииГазета.Ru вчера в 17:16
Боец НАТО в ходе учений НАТО "Весенний шторм-2019" в эстонском городе Силламяэ залез с гранатометом на памятник воинам, павшим в Великую Отечественную войну, передает Sputnik. Увидев это, местные жители сочли происходящее провокацией и вызвали наряд полиции.
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В Эстонии солдат НАТО залез с гранатометом на памятник павшим воинам — фотофакт
Sputnik Эстониявчера в 08:05
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