Футбол

Солари поделился эмоциями от победы «Реала» в клубном чемпионате мира
Газета.Ru
15:42

Главный тренер мадридского "Реала" Сантьяго Солари прокомментировал матч против эмиратского "Аль-Айна" в рамках финала клубного чемпионата мира 2018 года, передает "Советский спорт". Наставник доволен действиями подопечных на поле.
Газета.Ru15:42

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Сантьяго Солари — о победе в финале клубного ЧМ: «Мы здесь благодаря Зидану»

Sportbox.RU16:00

Сантьяго Солари — о победе в финале клубного ЧМ: «Мы здесь благодаря Зидану»

Матч ТВ16:00

Солари поделился эмоциями от победы «Реала» в клубном чемпионате мира

Газета.Ru15:42

Солари после победы на клубном чемпионате мира: «Мы здесь благодаря Зидану»

Евро-футбол.ру15:23

Солари: «Реал» оказался на клубном ЧМ благодаря Зидану

Чемпионат15:00

Солари — о победе «Реала» в клубном чемпионате мира: «Мы здесь благодаря Зидану»

Sport24.ru14:12

Солари о победе на КЧМ: «Это подвиг клуба, команды и других тренеров. Мы здесь также благодаря Зидану»

Sports.ru15:03
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47-летний специалист впервые в карьере выиграл 5 матчей подряд в чемпионате Германии.
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Аргентинский футболист и футбольный тренер. С 13 ноября 2018 - главный тренер клуба «Реал Мадрид».
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Испанский профессиональный футбольный клуб из города Мадрида. Признан ФИФА лучшим футбольным клубом XX века. «Реал Мадрид» - один из трёх клубов, которые ни разу не покидали высший испанский дивизион, двумя другими являются «Барселона» и «Атлетик Бильбао». Является одним из самых титулованных клубов в испанском футболе. На его счету 62 национальных титула: рекордные 33 титула чемпиона Ла Лиги, 19 Кубков Испании и 10 Суперкубков Испании. Является рекордсменом по количеству побед и голов в Лиге чемпионов.
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