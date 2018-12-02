Футбол

Солари остался доволен игрой Иско в матче с «Валенсией»
Sport24.ru
02:27

Реал — Валенсия
2 – 0
Матч завершён
Чемпионат Испании, вчера
Сантьяго Бернабеу
6′
Габриэл Паулиста
Даниэль Васс
8′
11′
Карлос Солер
20′
Хосе Луис Гайя
Гарет Бэйл
Марко Асенсио
63′
68′
Даниэль Васс
Кристиано Пиччини
68′
Франсис Коклен
Жоффри Кондогбиа
Дани Себальос
71′
Лука Модрич
Федерико Вальверде
71′
72′
Кевин Гамейро
Миши Батшуайи
Дани Себальос
Иско
80′
Лукас Васкес Иглесиас
83′
Главный тренер «Реала» Сантьяго Солари подвел итоги матча против «Валенсии» (2:0) в чемпионате Испании. По его словам, он доволен всеми игроками своей команды, в том числе вышедшим на замену на 80-й минуте Иско.
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