Главный тренер «Реала» Сантьяго Солари подвел итоги матча против «Валенсии» (2:0) в чемпионате Испании. По его словам, он доволен всеми игроками своей команды, в том числе вышедшим на замену на 80-й минуте Иско.

Солари остался доволен игрой Иско в матче с «Валенсией»

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