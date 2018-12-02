Главный тренер «Реала» Сантьяго Солари подвел итоги матча против «Валенсии» (2:0) в чемпионате Испании. По его словам, он доволен всеми игроками своей команды, в том числе вышедшим на замену на 80-й минуте Иско.

Sport24.ru 02:27