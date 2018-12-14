Футбол

Солари назвал матч с ЦСКА полезным для «Реала»
Sport24.ru
07:15

Реал — ЦСКА
0 – 3
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, 12 декабря
Стадион «Сантьяго Бернабеу»
37′
Федор Чалов
43′
Георгий Щенников
Карим Бензема
Гарет Бэйл
46′
Маркос Льоренте
Тони Кроос
58′
73′
Арнор Сигурдссон
Марсело
Даниэль Карвахаль
74′
78′
Георгий Щенников
84′
Федор Чалов
Абель Эрнандес
89′
Иван Обляков
Константин Кучаев
Федерико Вальверде
90′+3′
90′+4′
Арнор Сигурдссон
Такума Нисимура
Главный тренер «Реала» Сантьяго Солари высказался о домашнем поражении от ЦСКА (0:3) в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Мадридская команда была разгромлена армейцами на «Сантьяго Бернабеу» 12 декабря.
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