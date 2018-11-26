Футбол

Солари: «„Реал“ всегда поднимается, когда бы ни падал»
Sport24.ru
13:40

Главный тренер "Реала" Сантьяго Солари уверен в своей команде перед матчем Лиги чемпионов с "Ромой", несмотря на субботнее поражение от "Эйбара" со счетом 0:3. "Реал" и "Рома" сыграют в Риме 27 ноября.
Sport24.ru13:40

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Солари: «„Реал“ всегда поднимается, когда бы ни падал»

Sport24.ru13:40

Сантьяго Солари: «Допинг Рамоса? Существуют некоторые вопросы, на которые я не могу дать ответ»

Матч ТВ13:40

Сантьяго Солари: «Допинг Рамоса? Существуют некоторые вопросы, на которые я не могу дать ответ»

Sportbox.RU13:40

Солари: «„Реал“ всегда возвращается»

Soccer.ru13:38

Солари — о слухах про допинг Рамоса: есть вопросы, на которые я не могу отвечать

Чемпионат12:59

Солари о допинге Рамоса: «Серхио – честный человек, символ всего испанского футбола»

Sports.ru14:27

Сантьяго Солари – о допинг-пробе Серхио Рамоса: «На такие вопросы я не стану отвечать»

Спорт-Экспресс13:15
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Футбол

Нужна только «Виктория»: ЦСКА может досрочно обеспечить себе евровесну

В заключительном домашнем матче Лиги чемпионов в этом году московский ЦСКА может обеспечить себе участие в весенней стадии еврокубков.
Обновлено в 18:15
Футбол

Футболист «Спартака» Роман Зобнин перенес операцию

Полузащитник московского "Спартака" Роман Зобнин получил травму левого колена в матче с "Крыльями Советов" (3:1). Футболист прошел углубленное обследование в римской клинике, где у него выявили повреждение медиального мениска, и провели операцию.
Обновлено в 18:25
Футбол

«Ньюкасл» в гостях обыграл «Бернли»

Бернли на своем поле принимал Ньюкасл Юнайтед. Матч закончился победой гостей со счетом 2:1.
Обновлено в 17:47
Футбол

ЦСКА продолжает оказывать помощь пострадавшим в Риме фанатам

Руководство московского ЦСКА находится в контакте с пострадавшими в Риме болельщиками клуба, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 17:48
Футбол

Гинер: советовал Головину поиграть год-два во Франции или Германии

Президент московского футбольного клуба ЦСКА Евгений Гинер заявил, что советовал полузащитнику Александру Головину, когда он определялся с новой командой, поиграть год-два во французском или немецком чемпионате.
Обновлено в 19:33
Футбол

«Кальяри» и «Торино» сыграли вничью в матче Серии А

В матче 13-го тура чемпионата Италии «Кальяри» разошёлся миром с «Торино», игра завершилась вничью со счётом 0:0. Встреча состоялась в Кальяри на стадионе «Сардиния Арена».
Обновлено в 18:26
Футбол

Роналду поборется с Гризманном и Мбаппе за звание лучшего игрока года

Европейская ассоциация клубов (ECA) и Европейская ассоциация футбольных агентов (EFAA) объявили имена претендентов на звание лучшего игрока года по версии Globe Soccer Awards-2018, передает "Советский спорт".
Обновлено в 19:06
Футбол

Венгер заинтересован в работе с «Баварией»

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер заинтересован в должности наставника «Баварии», сообщает The Telegraph.
Обновлено в 16:44
Футбол

Жозе Моуринью: «Линделеф пропустит какое-то время»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью рассказал о ситуации с центральными защитниками накануне матча ЛЧ против «Янг Бойз».
Обновлено в 19:15
Футбол

Неймар и Мбаппе тренируются в общей группе перед матчем с «Ливерпулем»

Нападающие «ПСЖ» Неймар и Килиан Мбаппе занимаются в общей группе в преддверии матча Лиги чемпионов с «Ливерпулем».
Обновлено в 14:38
Футбол

Хавбек «Реала» попал в сферу трансферных интересов четырех клубов

Полузащитник "Реала" Иско попал в сферу трансферных интересов четырех европейских клубов, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 16:58
Футбол

Пике оштрафован на 48 тысяч евро за вождение без прав

Обновлено в 17:56
Футбол

Игрок «Бока Хуниорс»: «Не буду выходить на поле, где меня могут убить»

Капитан "Бока Хуниорс" Пабло Перес прокомментировал беспорядки перед финалом Кубка Либертадорес с "Ривер Плейт", который пока так и не состоялся.
Обновлено в 15:01
Футбол

Убытки клубов РПЛ в нынешнем сезоне составили 1,7 млрд рублей

В нынешнем сезоне убытки клубов, выступающих в Российской премьер-лиге (РПЛ), составили 1,7 млрд рублей.
Обновлено в 17:31
Футбол

«Барселона» платит игрокам самые большие зарплаты в мире

Футбольный клуб "Барселона" – первая в истории спортивная команда, средняя зарплата игроков в которой превысила 10 млн фунтов (11,3 млн евро).
Обновлено в 14:15
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Сантьяго Солари
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист и футбольный тренер. С 13 ноября 2018 - главный тренер клуба «Реал Мадрид».
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Реал Мадрид
Испанский футбольный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из города Мадрида. Признан ФИФА лучшим футбольным клубом XX века. «Реал Мадрид» - один из трёх клубов, которые ни разу не покидали высший испанский дивизион, двумя другими являются «Барселона» и «Атлетик Бильбао». Является одним из самых титулованных клубов в испанском футболе. На его счету 62 национальных титула: рекордные 33 титула чемпиона Ла Лиги, 19 Кубков Испании и 10 Суперкубков Испании. Является рекордсменом по количеству побед и голов в Лиге чемпионов.
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