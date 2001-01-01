Футбол

Солари: «Реал» реабилитируется за поражение от «Эйбара»
Чемпионат
вчера в 04:58

Рома — Реал
0 – 2
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, вчера
Стадион «Олимпико»
21′
Лука Модрич
Стефан Эль-Шаарави
Джастин Клюйверт
22′
Николо Дзаньоло
42′
47′
Гарет Бэйл
59′
Лукас Васкес Иглесиас
Стивен Нзонзи
Анте Чорич
64′
Николо Дзаньоло
Рик Карсдорп
69′
77′
Карим Бензема
Мариано Диас
80′
Лука Модрич
Федерико Вальверде
84′
Гарет Бэйл
Марко Асенсио
90′+3′
Рафаэль Варан
Главный тренер «Реала» Сантьяго Солари уверен, что мадридский клуб сможет реабилитироваться за разгромное поражение от «Эйбара» в 13-м туре Примеры. 27 ноября «Реал» проведёт гостевой матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов в Риме против «Ромы».
Чемпионатвчера в 04:58

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Солари: «Реал» реабилитируется за поражение от «Эйбара»

Евро-футбол.рувчера в 05:14

Солари: «Реал» реабилитируется за поражение от «Эйбара»

Чемпионатвчера в 04:58
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