Футбол

Солари: «Реал» полностью сконцентрирован на игре с ЦСКА
RT на русском
08:11

Реал — ЦСКА
завтра
в 12:55
Лига чемпионов, Групповой этап
Стадион «Сантьяго Бернабеу»
Главный тренер мадридского «Реала» Сантьяго Солари заявил, что на данный момент команда полностью сфокусирована на матче заключительного, шестого тура Лиги чемпионов с московским ЦСКА.
RT на русском08:11

Подробнее о событии

Солари: «Реал» полностью сконцентрирован на игре с ЦСКА

RT на русском08:11

Сантьяго Солари — перед матчем с ЦСКА: «Реал» должен играть на победу в каждом матче»

Sportbox.RU06:18

Сантьяго Солари — перед матчем с ЦСКА: «Реал» должен играть на победу в каждом матче»

Матч ТВ06:18

Солари: «Реал» достиг баланса и сейчас полностью сконцентрирован на игре с ЦСКА

Чемпионат06:05

Солари: «„Реал“ должен побеждать даже в том матче, который не меняет расклада в группе»

Sport24.ru04:50

Сантьяго Солари о матче с ЦСКА: «Мы должны уважать себя и выигрывать»

Спорт-Экспресс05:50

Солари перед игрой с ЦСКА: «Реал» должен играть на победу в каждой встрече

РИА Новости05:22
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Автоматически обработано 7145 источников, обновлено в 08:40, Ашберн
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