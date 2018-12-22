Футбол
Напомним, Зидан покинул пост главного тренера «Реала» по окончании минувшего сезона. Его преемником стал Хулен Лопетеги, который был отправлен в отставку спустя несколько месяцев. После этого команду возглавил Солари.
Чемпионатвчера в 15:00
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Сантьяго Солари — о победе в финале клубного ЧМ: «Мы здесь благодаря Зидану»
Sportbox.RUвчера в 16:00
Солари после победы на клубном чемпионате мира: «Мы здесь благодаря Зидану»
Евро-футбол.рувчера в 15:23
Солари — о победе «Реала» в клубном чемпионате мира: «Мы здесь благодаря Зидану»
Sport24.ruвчера в 14:12
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Футбол
Вадим Васильев: «„Монако“ не заслужил такой ситуации»
Вице-президент «Монако» Вадим Васильев остался разочарован поражением команды в матче 19-го тура французской лиги 1 от «Генгама» (0:2). — Кризис серьезный.
Обновлено в 03:14
Футбол
«Манчестер Юнайтед» разгромил «Кардифф» в первом матче Сульшера
Обновлено вчера в 14:29
Футбол
Бэйл стал лучшим игроком клубного чемпионата мира
Полузащитник мадридского "Реала" Гарет Бэйл получил "Золотой мяч" лучшего игрока клубного чемпионата мира по футболу.
Обновлено вчера в 22:20
Футбол
«Ювентус» одержал восьмую победу кряду в серии А, обыграв «Рому»
В матче 17-го тура чемпионата Италии Ювентус на своем поле обыграл Рому с минимальным счетом 1:0.
Обновлено вчера в 16:28
Футбол
Чансельор написал заявление об уходе из «Анжи»
Сообщается, что защитник "Анжи" Джон Чансельор написал заявление об уходе из махачкалинского клуба.
Обновлено в 03:52
Футбол
«Зенит» опубликовал фото Кришито и Ригони
«Зенит» в Twitter на итальянском языке пожелал болельщикам доброго утра, опубликовав фотографию с защитником «Дженоа» Доменико Кришито и полузащитником «Аталанты» Эмилиано Ригони.
Обновлено в 02:41
Футбол
Азар признан спортсменом 2018 года в Бельгии
Полузащитник «Челси» и сборной Бельгии Эден Азар был признан спортсменом 2018 года в своей стране по результатам голосования спортивных журналистов.
Обновлено вчера в 23:40
Футбол
ПСЖ обыграл «Нант» в матче чемпионата Франции по футболу
В матче 19-го тура чемпионата Франции по футболу «Пари Сен-Жермен» на своём поле обыграл «Нант» со счётом 1:0.
Обновлено вчера в 17:01
Футбол
Гаттузо: «„Милан“ находится в кризисе»
Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо считает, что его клуб находится в кризисе. Сегодня "Милан" уступил дома "Фиорентине" (0:1).
Обновлено вчера в 16:50
Футбол
Дубль Рибери помог «Баварии» обыграть «Айнтрахт» в чемпионате Германии
«Бавария» разгромила «Айнтрахт» в выездном матче 17-го тура чемпионата Германии. Мюнхенский клуб победил со счетом 3:0.
Обновлено вчера в 14:29
Футбол
Месси стал абсолютным рекордсменом по результативности
Обновлено вчера в 14:53
Футбол
Вальверде: у «Барселоны» не возникло проблем в матче с «Сельтой»
Обновлено вчера в 16:37
Футбол
Сарри: «Догнать „Ливерпуль“ было нереально с самого начала сезона»
После восемнадцати туров "Челси" отстаёт от лидирующего "Ливерпуля" на 11 очков.
Обновлено вчера в 13:29
Футбол
Неймар надел на себя костюм банана
Праздник отмечал его друг, известный серфер Габриэл Медина. Оба спортсмена нарядились в костюмы бананов в пижамах.
Обновлено в 03:49
Футбол
Попов назвал самое приятное воспоминание, связанное со «Спартаком»
Обновлено в 03:27