Футбол

Солари: «Реал» оказался на клубном ЧМ благодаря Зидану
Чемпионат
15:00

Напомним, Зидан покинул пост главного тренера «Реала» по окончании минувшего сезона. Его преемником стал Хулен Лопетеги, который был отправлен в отставку спустя несколько месяцев. После этого команду возглавил Солари.
Чемпионат15:00

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Сантьяго Солари — о победе в финале клубного ЧМ: «Мы здесь благодаря Зидану»

Sportbox.RU16:00

Сантьяго Солари — о победе в финале клубного ЧМ: «Мы здесь благодаря Зидану»

Матч ТВ16:00

Солари поделился эмоциями от победы «Реала» в клубном чемпионате мира

Газета.Ru15:42

Солари после победы на клубном чемпионате мира: «Мы здесь благодаря Зидану»

Евро-футбол.ру15:23

Солари: «Реал» оказался на клубном ЧМ благодаря Зидану

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Солари — о победе «Реала» в клубном чемпионате мира: «Мы здесь благодаря Зидану»

Sport24.ru14:12

Солари о победе на КЧМ: «Это подвиг клуба, команды и других тренеров. Мы здесь также благодаря Зидану»

Sports.ru15:03
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Аргентинский футболист
Аргентинский футболист и футбольный тренер. С 13 ноября 2018 - главный тренер клуба «Реал Мадрид».
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