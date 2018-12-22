Футбол
Напомним, Зидан покинул пост главного тренера «Реала» по окончании минувшего сезона. Его преемником стал Хулен Лопетеги, который был отправлен в отставку спустя несколько месяцев. После этого команду возглавил Солари.
Чемпионатвчера в 15:00
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Сантьяго Солари — о победе в финале клубного ЧМ: «Мы здесь благодаря Зидану»
Sportbox.RUвчера в 16:00
Солари после победы на клубном чемпионате мира: «Мы здесь благодаря Зидану»
Евро-футбол.рувчера в 15:23
Солари — о победе «Реала» в клубном чемпионате мира: «Мы здесь благодаря Зидану»
Sport24.ruвчера в 14:12
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