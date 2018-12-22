Футбол

Солари: «Реал» оказался на клубном ЧМ благодаря Зидану
Чемпионат
вчера в 15:00

Напомним, Зидан покинул пост главного тренера «Реала» по окончании минувшего сезона. Его преемником стал Хулен Лопетеги, который был отправлен в отставку спустя несколько месяцев. После этого команду возглавил Солари.
Чемпионатвчера в 15:00

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Автоматически обработаны 7163 источника, обновлено в 01:11, Ашберн
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Аргентинский футболист и футбольный тренер. С 13 ноября 2018 - главный тренер клуба «Реал Мадрид».
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