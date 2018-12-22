Футбол

Солари: «Реал» оказался на клубном ЧМ благодаря Зидану
Чемпионат
15:00

Напомним, Зидан покинул пост главного тренера «Реала» по окончании минувшего сезона. Его преемником стал Хулен Лопетеги, который был отправлен в отставку спустя несколько месяцев. После этого команду возглавил Солари.
Чемпионат15:00

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Солари поделился эмоциями от победы «Реала» в клубном чемпионате мира

Газета.Ru15:42

Солари после победы на клубном чемпионате мира: «Мы здесь благодаря Зидану»

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Солари: «Реал» оказался на клубном ЧМ благодаря Зидану

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Солари — о победе «Реала» в клубном чемпионате мира: «Мы здесь благодаря Зидану»

Sport24.ru14:12

Солари о победе на КЧМ: «Это подвиг клуба, команды и других тренеров. Мы здесь также благодаря Зидану»

Sports.ru15:03
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Автоматически обработаны 7163 источника, обновлено в 16:03, Ашберн
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Аргентинский футболист и футбольный тренер. С 13 ноября 2018 - главный тренер клуба «Реал Мадрид».
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Испанский профессиональный футбольный клуб из города Мадрида. Признан ФИФА лучшим футбольным клубом XX века. «Реал Мадрид» - один из трёх клубов, которые ни разу не покидали высший испанский дивизион, двумя другими являются «Барселона» и «Атлетик Бильбао». Является одним из самых титулованных клубов в испанском футболе. На его счету 62 национальных титула: рекордные 33 титула чемпиона Ла Лиги, 19 Кубков Испании и 10 Суперкубков Испании. Является рекордсменом по количеству побед и голов в Лиге чемпионов.
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