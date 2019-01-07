Футбол

Солари: «На Винисиусе был явный пенальти»
Евро-футбол.ру
00:10

Реал — Реал Сосьедад
0 – 2
Матч завершён
Чемпионат Испании, вчера
Стадион «Сантьяго Бернабеу»
3′
Вильян Жозе
36′
Вильян Жозе
Лукас Васкес Иглесиас
40′
Марсело
52′
Каземиро
Иско
57′
Лукас Васкес Иглесиас
61′
69′
Ариц Элустондо
Хосеба Сальдуа
73′
Микель Мерино
Рубен Пардо
Лука Модрич
75′
Марсело
Серхио Регилон
77′
Тони Кроос
Дани Себальос
80′
83′
Рубен Пардо
84′
Айен Муньос
Игор Субельдия
Иско
88′
Потом произошел непонятный эпизод. На Винисиусе был явный пенальти. Бывают спорные моменты, для них есть VAR.
Евро-футбол.ру00:10

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