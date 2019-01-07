Футбол
Чемпионат Испании, вчера
Стадион «Сантьяго Бернабеу»
|3′
Вильян Жозе
|36′
Вильян Жозе
Лукас Васкес Иглесиас
|40′
Марсело
|52′
Каземиро
Иско
|57′
Лукас Васкес Иглесиас
|61′
|69′
Ариц Элустондо
Хосеба Сальдуа
|73′
Микель Мерино
Рубен Пардо
Лука Модрич
|75′
Марсело
Серхио Регилон
|77′
Тони Кроос
Дани Себальос
|80′
|83′
Рубен Пардо
|84′
Айен Муньос
Игор Субельдия
Иско
|88′
|59%
|Владение мячом
|41%
|88%
|Процент точных передач
|81%
|6
|Удары в сторону ворот
|5
|9
|Удары в створ ворот
|4
|2
|Сейвы вратарём
|8
|2
|Офсайды
|2
|10
|Угловые
|4
|10
|Отборы
|10
|13
|Фолы
|13
|5
|Желтые карточки
|1
|1
|Красные карточки
|–
Реал
Расстановка 4‑3‑3
25
Куртуа
2
Карвахаль
5
Варан
4
Рамос
23
Регилон
10
Модрич
22
Иско
24
Себальос
17
Васкес
9
Бензема
28
Жуниор
1
Рульи
2
Сальдуа
3
Льоренте
6
Морено
5
Субельдия
14
Пардо
4
Ильярраменди
17
Сурутуса
11
Янузай
12
Жозе
10
Ойарсабаль
Реал Сосьедад
Расстановка 4‑3‑3
Главный тренер "Реала" Сантьяго Солари прокомментировал результат матча 18 тура Примеры против "Реал Сосьедада" (0:2).
Бомбардир.рувчера в 15:24
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Сантьяго Солари: «Реал» должен был брать три очка в матче с «Реалом Сосьедад»
Sportbox.RUвчера в 18:38
Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 04:53, Ашберн
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