Футбол

Солари: «Матч с ЦСКА был очень полезен для анализа»
Бомбардир.ру
07:52

Реал — ЦСКА
0 – 3
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, 12 декабря
Стадион «Сантьяго Бернабеу»
37′
Федор Чалов
43′
Георгий Щенников
Карим Бензема
Гарет Бэйл
46′
Маркос Льоренте
Тони Кроос
58′
73′
Арнор Сигурдссон
Марсело
Даниэль Карвахаль
74′
78′
Георгий Щенников
84′
Федор Чалов
Абель Эрнандес
89′
Иван Обляков
Константин Кучаев
Федерико Вальверде
90′+3′
90′+4′
Арнор Сигурдссон
Такума Нисимура
Главный тренер «Реала» Сантьяго Солари заявил, что крупное поражение от ЦСКА (0:3) в матче заключительного шестого тура группового раунда Лиги чемпионов дало ему возможность проанализировать некоторые аспекты игры команды.
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