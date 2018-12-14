Футбол

Солари: «Матч с ЦСКА был очень полезен для анализа»
Бомбардир.ру
07:52

Реал — ЦСКА
0 – 3
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, 12 декабря
Стадион «Сантьяго Бернабеу»
37′
Федор Чалов
43′
Георгий Щенников
Карим Бензема
Гарет Бэйл
46′
Маркос Льоренте
Тони Кроос
58′
73′
Арнор Сигурдссон
Марсело
Даниэль Карвахаль
74′
78′
Георгий Щенников
84′
Федор Чалов
Абель Эрнандес
89′
Иван Обляков
Константин Кучаев
Федерико Вальверде
90′+3′
90′+4′
Арнор Сигурдссон
Такума Нисимура
Главный тренер «Реала» Сантьяго Солари заявил, что крупное поражение от ЦСКА (0:3) в матче заключительного шестого тура группового раунда Лиги чемпионов дало ему возможность проанализировать некоторые аспекты игры команды.
Бомбардир.ру07:52

Подробнее о событии

Солари назвал матч с ЦСКА полезным для «Реала»

Sport24.ru07:15

Солари сделал «Реал» слабее. Его единственный успех – опорник, который пашет, как Криштиану

Eurosport.ru05:59

Солари: «Матч с ЦСКА был очень полезен для анализа»

Бомбардир.ру07:52
Показать все источники
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 08:00, Ашберн
Футбол

«Зенит» проиграл «Славии» в последнем матче сезона

«Зенит» завершил сезон, проиграв заключительный матч пражской «Славии» со счетом 0:2. Такой результат держался еще после первого тайма.
Обновлено вчера в 16:56
Футбол

Бенитес признан лучшим тренером Премьер-лиги в ноябре

Обновлено в 07:26
Футбол

Игнашевич может возглавить «Балтику»

Футбольный клуб «Балтика» (Калининград) рассматривает на пост главного тренера экс-защитника сборной России Сергея Игнашевича.
Обновлено в 07:23
Футбол

Бен-Йеддер претендует на звание лучшего игрока недели Лиги Европы

УЕФА определил четырёх футболистов, которые претендуют на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы по итогам заключительного тура группового этапа.
Обновлено вчера в 19:07
Футбол

Зе Луиш: «Большой босс запретил нам общаться с прессой»

Нападающий «Спартака» Зе Луиш сообщил о запрете футболистам со стороны руководства давать интервью.
Обновлено вчера в 16:37
Футбол

«Айнтрахт» установил рекорд среди клубов из Германии

"Айнтрахт" из Франкфурта установил уникальное достижение по итогам групповой стадии Лиги Европы.
Обновлено в 01:45
Футбол

«Милану» снова грозит отстранение от еврокубков

Напомним, что "Милан" уже получил дисквалификацию летом этого года, но успешно опротестовал решение спортивного арбитражного суда, поскольку сменил владельца и выполнил требование безубыточности.
Обновлено в 07:07
Футбол

Стали известны номинанты на приз лучшему игроку года в Африке

Конфедерация африканского футбола (КАФ) огласила имена футболистов, вошедших в список номинантов на приз игроку года в Африке.
Обновлено в 07:18
Футбол

Мостовой назвал причину поражений «Спартака» и «Краснодара» в ЛЕ

Обе команды уступили своим испанским соперникам.
Обновлено в 01:22
Футбол

Карпин: «Футболисты разъехались, теперь беседуем с дочей»

Обновлено в 04:59
Футбол

Гаттузо: «„Милан“ подарил победу „Олимпиакосу“ и заслуженно вылетел»

"Милан" подарил победу "Олимпиакосу" и остался за бортом плей-офф.
Обновлено в 01:30
Футбол

Андрей Аршавин станет функционером «Зенита»

Обновлено в 01:51
Футбол

Боккетти перенес операцию на голеностопном суставе

32-летний футболист получил травму голеностопного сустава перед матчем 16-го тура чемпионата России с «Локомотивом».
Обновлено вчера в 12:07
Футбол

Тренер «Тоттенхэма» прокомментировал слухи о его переходе в «Реал»

Главный тренер лондонского "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино прокомментировал слухи о его возможном переходе в мадридский "Реал" или "Манчестер Юнайтед", передает "Советский спорт".
Обновлено в 04:55
Футбол

Тьерри Анри: «„Монако“ в Лионе будет драться»

Главный тренер "Монако" Тьерри Анри надеется, что его команда добьется положительного результата в матче чемпионата Франции с "Лионом".
Обновлено в 07:22
ещё по теме
Сантьяго Солари
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист и футбольный тренер. С 13 ноября 2018 - главный тренер клуба «Реал Мадрид».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Пьетро Антонио Солари
Итальянский архитектор
Итальянский архитектор, известный постройкой Грановитой палаты и башен Кремля. О жизни Пьетро Антонио Солари известно очень мало, расходятся даже сведения о годе рождения и дате смерти.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное