Футбол
|37′
Федор Чалов
|43′
Георгий Щенников
Карим Бензема
Гарет Бэйл
|46′
Маркос Льоренте
Тони Кроос
|58′
|73′
Арнор Сигурдссон
Марсело
Даниэль Карвахаль
|74′
|78′
Георгий Щенников
|84′
Федор Чалов
Абель Эрнандес
|89′
Иван Обляков
Константин Кучаев
Федерико Вальверде
|90′+3′
|90′+4′
Арнор Сигурдссон
Такума Нисимура
|65%
|Владение мячом
|35%
|92%
|Процент точных передач
|80%
|5
|Удары в сторону ворот
|3
|7
|Удары в створ ворот
|6
|3
|Сейвы вратарём
|7
|–
|Офсайды
|1
|8
|Угловые
|6
|7
|Отборы
|4
|10
|Фолы
|14
|1
|Желтые карточки
|1
|–
|Красные карточки
|–
Реал
Расстановка 4‑3‑3
25
Куртуа
19
Одриосола
3
Вальехо
31
Санчес
2
Карвахаль
22
Иско
8
Кроос
15
Вальверде
20
Асенсио
11
Бэйл
28
Жуниор
35
Акинфеев
2
Фернандес
14
Набабкин
50
Бекао
23
Магнуссон
42
Щенников
8
Влашич
25
Бистрович
19
Нисимура
20
Кучаев
11
Эрнандес
ЦСКА
Расстановка 5‑4‑1
Главный тренер «Реала» Сантьяго Солари заявил, что крупное поражение от ЦСКА (0:3) в матче заключительного шестого тура группового раунда Лиги чемпионов дало ему возможность проанализировать некоторые аспекты игры команды.
Бомбардир.ру07:52
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