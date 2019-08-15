Футбол
Сол Кэмпбелл ушел из клуба четвертой английской лигиСпорт-Экспресс 07:35
44-летний специалист расторг контракт с клубом по согласию сторон. «Маклсфилд Таун» стал первым самостоятельным опытом работы для Кэмпбелла. Он возглавлял команду с ноября 2018 года и удержался с ней в английской лиге 2 (четвертый дивизион).
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Финансы
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Конец лета и первая половина осени пользуются недоброй славой, так как на протяжении не одного десятилетия именно на этот период выпадало наибольшее количество всевозможных кризисов и катастроф как экономического, так и социально политического характера.
Обновлено 13 августа в 17:54
Происшествия
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Пилот Дамир Юсупов, который совершил настоящий подвиг и сумел посадить самолет в поле в Раменском районе Подмосковья, после ЧП позвонил жене.
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Футбол
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Финансы
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Владимир Путин и Тамим Бен Хамад Аль Тани обсудили вопросы развития сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.
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Великобритания запретила экспорт подводных аппаратов в Россию
Великобритания запретила поставлять подводные погружаемые аппараты и сопутствующее оборудование в Россию в связи с возможной "угрозой" функционированию подводных кабелей со стороны РФ.
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По итогам встречи стало известно, что в 2019 году планируется выпустить и отправить дилерам 3 тысячи «Патриотов» с «автоматом», а в 2020 году в продаже появится новый УАЗ «Профи» повышенной проходимости с двускатной ошинковкой.
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