Футбол

Сол Кэмпбелл ушел из клуба четвертой английской лигиСпорт-Экспресс 07:35

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44-летний специалист расторг контракт с клубом по согласию сторон. «Маклсфилд Таун» стал первым самостоятельным опытом работы для Кэмпбелла. Он возглавлял команду с ноября 2018 года и удержался с ней в английской лиге 2 (четвертый дивизион).
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Сол Кэмпбелл покинул пост главного тренера ФК «Маклсфилд Таун» из четвертого дивизиона Англии

Sport24.ru07:43

Сол Кэмпбелл ушел из клуба четвертой английской лиги

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